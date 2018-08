Ex-técnico do RB é demitido do XV após denúncia de ameaça

O ex-técnico do Rio Branco Fahel Júnior foi demitido pelo XV de Piracicaba nesta sexta-feira, após acusação de que ele ameaçou agredir um jornalista local. Segundo o clube piracicabano, o desligamento ocorreu, principalmente, por conta desse episódio. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira, num bar da cidade.

Foto: Líder Esportes

“A decisão pela saída do treinador se deve, principalmente, ao episódio ocorrido na noite desta quinta-feira, 23, o qual o clube, sem a intenção de criar juízo de valores, lamenta e não compactua”, comunicou o clube piracicabano, em nota.

Nesta sexta, o jornalista Leonardo Moniz, de 31 anos, registrou um boletim de ocorrência em que acusa o treinador de injúria e ameaça.

Moniz, que cobre o dia a dia do XV, se encontrou com Fahel por coincidência. Segundo o jornalista, por conta de um texto que ele escreveu, o técnico começou a xingá-lo.

Moniz afirmou que o treinador também tentou pegar seu celular. “O senhor Fahel Júnior, por algum motivo que eu não sei, pensou que eu estava gravando o que ele estava dizendo”, relatou, por meio de seu perfil no Facebook.

Em seguida, de acordo com o jornalista, Fahel ameaçou ir para cima dele, mas acabou contido por dois auxiliares. “A reação que eu tenho é essa, de muita surpresa e tristeza. Porque, no momento que a gente vive no mundo, de tentar conter violência, o cara simplesmente reage assim? Não sei se ele estava alterado”, afirmou Moniz ao LIBERAL.

O jornalista é o editor responsável pelo portal de notícias Líder Esportes e presta serviço para o Jornal de Piracicaba. O texto que teria gerado a revolta de Fahel está no Líder, com o título “Bagunçado”.

No artigo, ele menciona o treinador em apenas uma frase: “Fahel Júnior é sim responsável pela ‘bagunça tática’ que se vê em campo: uma equipe frágil, desorganizada, torna-se presa ainda mais fácil”. O jornalista destacou que, em nenhum momento, ofendeu o técnico. “Eu critiquei o trabalho dele. A pessoa, não” comentou.

No comunicado da demissão, o XV acrescenta que “os resultados durante as cinco rodadas da Copa Paulista também foram levados em conta”. A equipe soma uma vitória, dois empates e duas derrotas na competição.

APOIO. O Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo elogiou o clube pelo desligamento e repudiou a atitude de Fahel. “A direção do Sindicato também expressa sua solidariedade ao jornalista Leonardo Moniz, e reforça o compromisso da entidade com a defesa intransigente do livre exercício da profissão e com o jornalismo pautado pela ética e pelo profissionalismo”, comunicou.

A APJ (Associação Paulista de Jornais) também se manifestou publicamente sobre o assunto. “Protestamos contra qualquer tipo de reação ou tentativa de agressão verbal ou física do referido técnico contra o jornalista Leonardo Moniz, que apenas cumpriu a sua missão profissional que é a de informar, e exerceu o seu direito de crítica em relação ao desempenho do trabalho do referido técnico de futebol”, ressaltou.

RESPOSTA

Em nota, o ex-treinador se desculpou e agradeceu a todos do clube. “O fato ocorrido não faz parte da minha conduta e caráter, portanto, peço desculpas ao jornalista, foi um caso isolado e uma divergência de opiniões e cabeça quente que resultou em uma discussão”, disse.

“Apesar das dificuldades que a realidade nos impõe, eu sempre me comprometi e me dediquei ao máximo ao meu trabalho e objetivo, estava vivendo um momento crítico e de organização no clube, era o meu objetivo sair dessa situação, porém, deixando a casa, gostaria de agradecer a todos que acreditaram no meu trabalho, agradecer a diretoria e aos parceiros pela oportunidade, dizer que estou na torcida pelo time e pela instituição. Espero que o profissional que assumiu o comando do XV possa desempenhar um excelente trabalho, afim de alavancar a equipe na competição”.