Ex-técnico de Neymar no PSG diz que atacante ‘não precisa de conselhos’

Foto: C. Gavelle / PSG / Divulgação

Se um dia chegou a ter alguns desentendimentos com Neymar quando comandava o Paris Saint-Germain, o técnico Unai Emery surpreendeu ao elogiar bastante o ex-comandado. Treinador do Arsenal desde o início da temporada, o espanhol ressaltou a maturidade do brasileiro durante entrevista a uma emissora de TV espanhola.

Em entrevista à TVE, o treinador espanhol foi perguntado sobre o futuro do camisa 10 do PSG, que vê rumores sobre uma possível volta ao futebol espanhol ganharem força na imprensa europeia, em uma possível disputa entre Real Madrid e Barcelona para contar com seu futebol.

“Eu tive várias conversas com ele sobre a sua carreira. Neymar é muito profissional, mas também tem um grande coração. Ele não precisa de conselhos”, afirmou Emery, que hoje vive bom momento no Arsenal após um começo difícil no Campeonato Inglês.

O técnico e o atacante nunca discutiram publicamente e costumavam elogiar um ao outro em declarações à imprensa. No entanto, internamente, os problemas com a escolha do cobrador de faltas, entre o brasileiro e o uruguaio Cavani, e as preleções táticas do treinador, consideradas exaustivas por parte do elenco, teriam encurtado sua passagem no clube parisiense.

Pelo Arsenal, Emery está na quinta colocação do Campeonato Inglês com 37 pontos, empatado com o Chelsea. Foi, ainda, eliminado da Copa da Liga Inglesa diante do Tottenham na última semana, mas está classificado à fase de mata-mata da Liga Europa. No Paris Saint-Germain, o treinador foi substituído pelo alemão Thomas Tuchel, ex-Borussia Dortmund.