Ex-técnico da base assume CAF do União

O CAF (Conselho de Administração e Fiscalização) do União Barbarense tem um novo presidente para os próximos três anos: Ademilson Pereira da Cruz, o Phill Cruz, que já atuou como treinador na base do clube. A eleição ocorreu na última segunda-feira.

Segundo Phill, na próxima reunião o conselho vai aprovar ou não as novas parcerias feitas pelo clube para as categorias de formação. O encontro acontece a partir do dia 28 deste mês. Foto: Arquivo Pessoal

“Vamos nos reunir para definir, inclusive entrando em contato com o Dr. Régis [Godoy], que é o [diretor] jurídico do clube, para pegar o contrato para a gente analisar junto”, disse.

Conforme o LIBERAL noticiou na semana passada, o presidente do União, Daniel de Castro, o Gordo, decidiu ceder as categorias Sub-15 e Sub-17 para os investidores que apoiaram o clube na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Ele também acertou a terceirização das categorias Sub-11 e Sub-13 para a escolinha de futebol Os Gaviões, de Santa Bárbara d’Oeste. No entanto, os dois acordos ainda precisam do aval do CAF.

Ainda na segunda, Luiz Gustavo Trevisan, antecessor de Phill no comando do conselho, foi eleito vice-presidente do CAF. Jairo Araújo, ex-presidente do alvinegro, assumiu o cargo de secretário.

“A intenção nossa, como membros do CAF, é acompanhar as negociações que vão ser feitas em relação ao clube social, principalmente”, afirmou Phill, que trabalhou como auxiliar técnico do União na atual Copa São Paulo de Futebol Júnior e também chegou a ser treinador das categorias Sub-15 e Sub-17.