Ex-Rio Branco, Mococa morre aos 60 anos

Foto: Acervo Claudio Gioria

O ex-jogador do Rio Branco Gilmar Justino Dias, o Mococa, morreu na noite de sexta-feira (8), atropelado no km 278 da Rodovia José André de Lima, em Mococa (SP), cidade onde nasceu. O motorista que causou o acidente fugiu do local sem prestar socorro. O corpo de Mococa foi encontrado no acostamento da via. Aos 60 anos, o ex-atleta foi sepultado na tarde deste sábado (9).

Volante, ele defendeu o Tigre após ficar marcado pela passagem no Palmeiras, onde atuou entre os anos de 1978 e 1980. Mococa disputou 22 partidas com a camisa da equipe americanense em 1985, no Campeonato Paulista da Divisão Intermediária, contabilizando 12 vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

Ele começou sua trajetória no estádio Décio Vitta como reserva, mas depois de assumir a titularidade formou um meio-campo de destaque com Sarandi e Tornado.

Pelo Palmeiras, comandado por Telê Santana, o volante disputou 76 jogos e fez 11 gols. Ainda vestiu as camisas de Bangu, Santos, Noroeste, Cabofriense, Atlético de Três Corações (MG) e encerrou a carreira no Radium.