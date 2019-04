Ex-Palmeiras, São Paulo e Vasco, atacante Kelvin é o novo reforço do Fluminense

O Fluminense anunciou nesta segunda-feira a contratação do atacante Kelvin, de 25 anos, que rescindiu recentemente seu contrato com o Porto, de Portugal. Ex-Palmeiras, São Paulo e Vasco, o jogador, que assinou acordo até o fim de 2019, será apresentado nesta terça-feira, após o treino.

Antes de ter sua contratação oficializada, Kelvin foi submetido a exames médicos, pois em junho de 2017 rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante a derrota para o Vasco, diante do Corinthians, por 5 a 2, em São Januário. Ele ficou 11 meses em tratamento.

Kelvin já atuou com vários companheiros de Fluminense. “Já conhecia o Luciano, joguei com o Ganso no São Paulo, com o Rodolfo na base do Paraná, Bruno Silva… Fui muito bem recepcionado”, disse o novo reforço do clube das Laranjeiras, que revelou ter conversado com Gilberto antes de aceitar a proposta.

“É um amigo que fiz no futebol. O papo com ele me deixou feliz, tranquilo e confiante para vestir a camisa do Fluminense. Já deu para ver que a estrutura é muito boa no CT”, disse o atleta ao site oficial do clube.

Kelvin vai vestir a camisa de número 22 e deverá substituir Everaldo, um dos principais jogadores do ataque do Fluminense, que poderá se transferir para o Corinthians ao fim de seu contrato.

Derrotado no seu primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, por 1 a 0, para o Goiás, no Maracanã, o Fluminense enfrenta o Santos, quinta-feira, pela segunda rodada, às 19h15, na Vila Belmiro. Domingo, às 19 horas, a equipe das Laranjeiras jogará contra o Grêmio, em Porto Alegre.