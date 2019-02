Ex-Palmeiras e Atlético-MG, volante Pierre anuncia aposentadoria aos 37 anos

O volante Pierre anunciou oficialmente nesta segunda-feira sua aposentadoria do futebol. Aos 37 anos, o agora ex-jogador se destacou com as camisas de Palmeiras e Atlético-MG nos anos 2000 e 2010 e deixa o futebol após sofrer com uma série de lesões no tornozelo.

“Confesso que perdi a batalha para o meu tornozelo, mas o que me deixa feliz é que cumpri o meu dever como atleta profissional, deixando um legado de coisas boas e exemplo para muitos que estão iniciando uma trajetória”, escreveu em sua página no Instagram.

Pierre surgiu para o futebol profissional com a camisa do Paraná, mas foi pelo Paraná, em 2006, que se destacou. Contratado pelo Palmeiras, conquistou a torcida pela raça demonstrada em campo, mas começou a sofrer com lesões e perdeu espaço. No Atlético-MG, se recuperou e foi multicampeão, com direito aos troféus da Libertadores de 2013 e da Copa do Brasil de 2014. Ainda passou por Fluminense, Athletico-PR e Joinville, de onde saiu no ano passado, já sem o mesmo brilho.

“Chegou o dia de anunciar o meu adeus aos gramados. Foram 19 anos de muita dedicação, dificuldades, adversidades, desafios, momentos de choro, de alegria, mas chegou o dia. E junto com esse adeus, vem também a minha gratidão!”, afirmou.