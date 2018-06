Ex-jogador e comentarista sofre enfarte e morre durante derrota do Egito

Abdel Rahim Mohammed, famoso ex-jogador e comentarista egípcio, teve uma parada cardíaca e morreu durante a derrota do Egito por 2 a 1 para a Arábia Saudita, na segunda-feira, pela Copa do Mundo. A informação foi confirmada pelo canal Nile Sports, onde ele fazia comentários durante as partidas do Mundial da Rússia.

Segundo informação divulgada pelo hospital em que Mohammed foi internado, ele chegou ao local com o músculo cardíaco completamente parado. Os paramédicos tentaram reanimá-lo, mas não tiveram sucesso.

De acordo com o ex-goleiro Ahmed Fauzi, que o acompanhava no estúdio, Mohammed começou a apresentar os primeiros sintomas após o segundo gol dos sauditas, que saiu já nos acréscimos. Fauzi ainda disse que ele parecia exausto e afetado com a derrota da seleção egípcia, que não disputava uma Copa do Mundo desde 1990 e se despediu do Mundial da Rússia com três derrotas.