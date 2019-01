Ex-fisioterapeuta do RB vira personal de Malcom

Ex-fisioterapeuta do Rio Branco, Helber Richard trabalha atualmente como personal do atacante Malcom, do Barcelona. O profissional de 34 anos está na função desde outubro do ano passado, quando, inicialmente, apenas ajudaria o atleta a se recuperar de uma lesão.

“Responsabilidade muito grande de ter assumido esse posto, de ter recebido a confiança do Malcom e das pessoas que trabalham com ele, para auxiliar no desenvolvimento profissional dele. E experiência de poder trabalhar com um atleta que, hoje, está dentro do Barcelona. Se não for o maior clube do mundo, que eu acredito que seja, está entre os três maiores”, afirmou. Foto: Divulgação

Quem intermediou o primeiro contato entre Helber e Malcom foi o chefe de cozinha do jogador, que também é amigo do fisioterapeuta. O encontro aconteceu em setembro, quando Helber estava em Barcelona, onde participava de uma conferência de medicina esportiva no clube catalão.

“Naquele momento, ele estava recém-voltando de lesão, uma lesão que ele teve no tornozelo no início de setembro, mas não estava ainda num processo evolutivo satisfatório”, contou.

Depois do curso, porém, Helber voltou para a Malásia. À época, ele trabalhava num clube do país, o Felda United. Mas, já em outubro, o funcionário foi acionado por Malcom para ajudá-lo em sua recuperação.

“Vim dar esse suporte para ele e acabei contribuindo para esse retorno dele ao esporte, dessa lesão. E ele acabou ficando muito satisfeito com o trabalho que foi realizado com ele. Ele fez a proposta, nós sentamos, conversamos, chegamos a um denominador comum e fechamos essa parceria”, disse.

Carreira

Natural de Campinas, Helber atuou no Rio Branco entre 2011 e 2012, ano em que o Tigre conquistou o título do Campeonato Paulista da Série A3. “Muito importante para a gente”, destacou.

De 2014 a 2015, ele também esteve na seleção brasileira feminina. O fisioterapeuta ainda passou por Guarani, Rio Claro, Capivariano e Bragantino, antes de ir para o Felda United. Helber ficou por três anos no clube da Malásia.