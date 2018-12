Ex-dirigente da Juventus, Giuseppe Marotta é contratado pela Inter de Milão

Ex-diretor da Juventus, Giuseppe Marotta é o novo CEO para esporte da Inter de Milão. Nesta quinta-feira, o clube ratificou a sua nomeação em uma reunião do seu conselho. E o dirigente exaltou o acerto em um vídeo publicado no Twitter do time. “Hoje, passo a fazer parte da grande Inter. Tenho muito orgulho e vou ter o importante papel de CEO da área esportiva”, afirmou Marotta, de 61 anos.

O contrato de Marotta com a Juventus para as funções de CEO e diretor geral se encerrou no fim de outubro. E as ações do dirigente no mercado de transferências são vistas como parte importante na conquista de sete títulos consecutivos do Campeonato Italiano pelo clube de Turim, que em 2010 o tirou da Sampdoria.

A Inter de Milão não fatura um título desde que venceu a Copa da Itália em 2011. Isso se deu um ano após uma temporada histórica do clube, com a conquista da Liga dos Campeões da Europa, do Campeonato Italiano e da Copa da Itália.

“Certamente vai ser um capítulo importante na minha vida profissional, e eu terei uma grande responsabilidade, mas isso não me assusta. É o começo de um novo capítulo e espero que seja marcado pelo sucesso”, afirmou Marotta.

A confirmação da contratação do dirigente se deu apenas dois dias após o time ser eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões depois de empatar por 1 a 1 com o PSV Eindhoven, ficando em terceiro lugar na sua chave. No Campeonato Italiano, o time está a 14 pontos da líder Juventus.