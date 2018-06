Ex-Corinthians, Carille conhece projetos do seu novo clube na Arábia: ‘Animado’

Ex-técnico do Corinthians, Fábio Carille está na Suíça para uma série de reuniões com representantes de seu novo clube: o Al-Wehda, da Arábia Saudita. Tem conhecido mais de perto os projetos da agremiação e se mostra animado.

“Tem sido muito bacana, tivemos reuniões muito produtivas aqui na Suíça. Tanto o presidente do Al-Wehda (Mr. Hatim) quanto o ministro dos esportes da Arábia (Mr. Turki Al Shaikh), estão, realmente, muito animados com o projeto e nos oferecendo muito suporte desde o início. Estamos animados”, afirmou o treinador, que já tem trabalhado na montagem do elenco.

“Estamos na fase mesmo de montagem de equipe, analisando nomes, pensando em possibilidades. Como é sabido, a regra agora permite oito estrangeiros, sendo que sete jogam. Em cima disso, e também do que o Al-Wehda já tem em seu elenco, estamos fazendo de tudo para montar uma equipe forte e competitiva”, discorreu o técnico bicampeão paulista e campeão brasileiro.

O Al-Wehda passa por reformulação também fora do campo. Mudou de local – antes sediado na cidade de Mecca, agora terá a sua base em Jedah, cidade mais turística -, alterou o escudo e a também a fornecedora de material esportivo, apresentando quatro novos uniformes para a próxima temporada.

Fábio Carille elogiou a disposição dos árabes em melhorar a infraestrutura do clube e do futebol do país. “Estão construindo tudo que vimos como necessário de estruturação como academia, fisioterapia, tudo com relação ao centro de treinamento. Estou muito feliz”, completou.

O técnico viaja com o Al-Wehda no dia 15 de julho para a Áustria, onde fica 30 dias em pré-temporada preparatória para a estreia no Campeonato Saudita, que será no dia 26 de agosto.