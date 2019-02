Ex-auxiliar de Cléber Gaúcho é anunciado treinador do União

O União Barbarense anunciou nesta segunda-feira o nome do técnico que vai trabalhar no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, o equivalente à quarta divisão estadual. O time será comandado por Denis Augusto, que estava no Sertãozinho, onde era auxiliar de Cléber Gaúcho, ex-treinador do alvinegro.

O anúncio aconteceu durante a apresentação de Maurílio D’Elboux como gerente de futebol, nas dependências do estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste. Na ocasião, Denis também falou com a imprensa. O técnico nunca havia dirigido uma equipe profissional, mas acumula experiências nas categorias de base. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Antes da passagem pelo Sertãozinho, ele conduziu o XV de Piracicaba à inédita classificação para a terceira fase do Campeonato Paulista Sub-17, no ano passado. Em 2017, no mesmo torneio, Denis levou a Internacional de Limeira às quartas de final. O treinador também chegou às oitavas de final do Estadual Sub-20, em 2014, pelo Rio Claro.

No futebol profissional, ele atuou apenas nas funções de auxiliar e preparador de goleiros. Denis ajudou, inclusive, o Independente de Limeira a conquistar o título da quarta divisão paulista, em 2011. “Aceitei esse desafio também para colocar o meu nome no cenário profissional. Tenho bom nome na base, no Sub-17, até no Sub-20, mas este é o momento de chegar ao profissional”, afirmou.

Conforme disse na coletiva, o treinador pretende aplicar o que aprendeu com Cléber Gaúcho. “Aprendi bastante com o Cléber as situações de jogo, de propor jogo, segurar jogo. Pretendo colocar em prática aqui”, comentou. Cléber trabalhou no Leão da 13 em 2016, quando foi até as quartas de final da Série A2.

Composição

D’Elboux apontou que também quer Altamir Junior para o cargo de preparador físico. O profissional trabalhou no alvinegro em 2016 e está no Boa Esporte. “Se não der certo ele, nós temos outros nomes em vista. Mas a primeira opção eu vou esgotar com ele”, declarou o gerente.

Nesta segunda, o União ainda oficializou Danilo Boralli como diretor e supervisor de futebol.

D’Elboux seleciona seis jogadores no Paraguai

Seis jogadores paraguaios vão reforçar o União Barbarense no Campeonato Paulista da Série A3, o equivalente à quarta divisão estadual. Eles foram selecionados pelo gerente de futebol Maurílio D’Elboux neste fim de semana, durante uma peneira no Paraguai.

Um dos atletas é o lateral Cristian Samudio, irmão do meia Braian Samudio, que atuou pelo Leão da 13 na Série A2 de 2016. Também há um cabeça de área, um volante de saída, um meia, um atacante de velocidade e um centroavante. D’Elboux afirmou que só vai divulgar o nome desses cinco quando eles chegarem a Santa Bárbara d’Oeste. Os treinos terão início no próximo dia 25.

Segundo o gerente, porém, cada equipe só pode escalar cinco estrangeiros por partida. “Um vai ficar de rodízio”, disse.

O dirigente também vai aproveitar seis jogadores que defenderam o alvinegro na Copa São Paulo de Futebol Júnior: o goleiro Diogo, os zagueiros Vinicius e Rogério, o volante Brandão, o meia Giovane e o atacante Danilo.

Nos dias 19 e 21 deste mês, também haverá uma avaliação de atletas no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste. Jogadores do São Fernando, atual campeão amador do município, vão participar da atividade. A competição começará no dia 7 de abril.