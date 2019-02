Everton tem nova lesão e desfalca São Paulo por tempo indeterminado

As más notícias não param de chegar ao São Paulo. Nesta segunda-feira, o exame de ressonância magnética apontou um estiramento no músculo reto femoral da coxa esquerda do meia-atacante Everton. Ele já iniciou trabalho de fisioterapia, mas o clube não informou o prazo estimado para o retorno do atleta aos treinos com bola.

O jogador precisou ser substituído pelo jovem Antony no intervalo do clássico de domingo, contra o Corinthians – derrota por 2 a 1. Everton realizará os exercícios fisioterápicos em período integral (manhã e tarde) no Reffis até reunir condições de treinar no gramado novamente.

A apreensão é maior porque este mesmo tipo de lesão o afastou da equipe quando ela vivia seu auge na última temporada e liderava o Brasileirão. Everton já não poderá enfrentar o Red Bull Brasil, no próximo domingo, às 17h, no Morumbi, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

Em 2019, o atleta ainda está longe de brilhar. Marcou apenas um gol e deu uma assistência até aqui. No primeiro tempo do clássico de domingo, foi discreto e pouco contribuiu. Vale lembrar que o São Paulo já está desfalcado de outro ponta de velocidade, o equatoriano Rojas, que machucou o joelho na reta fina da última temporada e só deve retornar para o início do Brasileirão.