Everton Ribeiro pede equilíbrio ao Fla para voltar à liderança do Brasileirão

O Flamengo vai a Belo Horizonte para enfrentar o Atlético Mineiro neste sábado, no estádio Independência, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, no confronto que vale a liderança da competição. Após empatar o clássico contra o Vasco na última rodada, o time, segundo o meia Everton Ribeiro, precisa de equilíbrio para vencer a partida e retomar a ponta.

Para o jogador, o duelo contra o atual líder do torneio, que tem 13 pontos, dois a mais que a equipe carioca, será parecido com o jogo contra o River Plate, na Argentina, pela Copa Libertadores, que terminou em empate sem gols. “Não vai ser diferente contra o Atlético-MG. Temos que ser equilibrados. A posse de bola é a marca do nosso jogo, mas temos que ter equilíbrio e não descuidar lá atrás”, disse.

Após uma sequência positiva de resultados que garantiu a liderança ao Flamengo, o time carioca não venceu nos dois últimos jogos – derrota contra a Chapecoense e empate com o Vasco – e caiu para a segunda posição. Um novo resultado negativo pode tirar o time até do G4.

Everton Ribeiro elogiou o adversário e ressaltou a dificuldade de enfrentar o Atlético-MG em Belo Horizonte. “Uma equipe muito confiante, vem fazendo bons jogos. Sempre muito difícil encarar eles. Líderes. Espero que seja um bom jogo e façamos uma partida boa de assistir e que venha o resultado que interessa, que é a vitória”, afirmou.

Além do próprio Atlético-MG, outro adversário do Flamengo pode ser o cansaço. Depois de enfrentar o River Plate em Buenos Aires, o time rubro-negro desembarcou no Rio de Janeiro na última quinta-feira e teve apenas esta sexta para treinar.

“Não é o ideal (um dia de treino). Tem jogadores que sentem mais o cansaço no segundo dia após o jogo, mas temos que nos preparar para a grande partida de amanhã (sábado). Vamos para campo acertar os últimos detalhes para saber o time que vai para campo”, finalizou Everton Ribeiro.