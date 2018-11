Éverton Ribeiro não descarta possibilidade de Flamengo ganhar o Brasileirão

Os sete pontos de diferença do Flamengo para o líder Palmeiras na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro (70 a 63) não desanimam o meia Éverton Ribeiro a quatro rodadas do final da competição. Na última quinta-feira, o time carioca derrotou o Santos por 1 a 0, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

“A distância é considerável, mas a gente acredita até o último momento. A gente quer continuar vencendo e encurtar essa distância para o líder. Temos que fazer nosso melhor para buscar enquanto tiver chance”, disse o jogador, entusiasmado após a vitória sobre o Santos com direito a defesa de pênalti de Cesar na cobrança de Gabriel.

O meia admitiu que o seu rendimento tenha caído nas últimas partidas, afinal foram 30 apenas no Brasileirão. “Final de temporada é assim, jogando com dores. Mas sempre querendo ajudar e fazer meu melhor. Dorival sempre me passa confiança e me motiva”, comentou.

O Flamengo volta a jogar pela competição nacional diante do Sport, neste domingo, às 17 horas (de Brasília), no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 35.ª rodada. Depois, enfrenta Grêmio (casa), Cruzeiro (fora) e Atlético-PR (casa).