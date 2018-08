Everton revê rival da estreia pelo São Paulo e espera dificuldade contra o Ceará

Um dos principais reforços trazidos pelo São Paulo para esta temporada, o meia-atacante Everton vai completar neste domingo, às 11h, contra o Ceará, um turno inteiro de Campeonato Brasileiro defendendo a camisa tricolor. Foi diante do mesmo adversário que ele estreou, no dia 22 de abril, na Arena Castelão, em Fortaleza.

“Lembro que foi um jogo difícil, era o primeiro do Ceará em casa na Série A. Foi uma partida complicada, mas conseguimos empatar para trazer um ponto na bagagem. Acredito que agora será complicado novamente, mas estamos mais preparados para tentar vencer desta vez”, disse o jogador, ao site oficial do São Paulo.

Não demorou para Everton se tornar um dos principais jogadores do time dirigido por Diego Aguirre. Em 20 partidas pelo clube, o ele participou de 13 gols: balançou as redes cinco vezes, deu seis assistências e sofreu dois pênaltis (convertidos por Nenê).

“As coisas aconteceram naturalmente, mas estes números são méritos do grupo também. A equipe cresceu e tem batalhado bastante para brigar pelo topo da tabela no Brasileiro. Felizmente, estamos no caminho certo, e que seja assim até o final da temporada”, finalizou o atleta, que só desfalcou a equipe uma vez desde a estreia: na vitória sobre o Corinthians (3 a 1), quando estava suspenso.