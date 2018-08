Everton Felipe quer aproveitar desfalques para ganhar espaço no São Paulo

Recém-chegado ao São Paulo, o meia-atacante Everton Felipe, contratado no início do mês, quer aproveitar a brecha na equipe titular provocada pela suspensão de dois titulares do setor ofensivo para ser um dos escolhidos pelo técnico Diego Aguirre a enfrentar o Fluminense, domingo, no Morumbi, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem Nenê e Everton, além de Jucilei, o uruguaio será obrigado a mexer bastante na equipe.

Emprestado pelo Sport, Everton Felipe atuou em dois jogos desde que vestiu a camisa tricolor: entrou no decorrer da vitória (3 a 1) sobre sua ex-equipe, no Recife, e foi titular no triunfo (2 a 0) sobre a Chapecoense, no Morumbi.

“O treinador terá a semana para definir a equipe que jogará, e estou pronto (risos). Se for escolhido, darei o meu máximo para ajudar o grupo em busca da vitória”, disse o camisa 18, ao site oficial do clube.

Contratado para ser um reserva de peso a Nenê, o jogador quase não recebeu chances justamente pela boa fase do titular, artilheiro da equipe na temporada com 12 gols e “fominha” do bem, conforme o Estado mostrou na semana passada. Competitivo, o camisa 10 jogou oito partidas consecutivas pendurado com dois amarelos até receber o terceiro, durante a vitória (1 a 0) sobre o Ceará, no último domingo.

Outra alternativa para Everton Felipe seria atuar pelas pontas, mas nesses setores também o clube está bem servido: o equatoriano Rojas é uma das principais peças utilizadas para puxar os contragolpes do time, e Everton vem liderando o quesito assistências, com seis passes para gol. Agora, além da suspensão, Everton também ficará fora por conta de uma lesão muscular. O prazo de três semanas longe dos gramados pode significar mais espaço para a concorrência.

“Nosso elenco tem grandes jogadores, versáteis, então o Aguirre tem variações. Tenho certeza de que a escolha dele será boa para a equipe, porque já temos uma identidade. Tenho treinado forte para ficar bem fisicamente e render o esperado”, falou Everton Felipe.