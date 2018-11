Everton comenta suposta oferta do United e festeja ‘fase excepcional’ pelo Grêmio

Artilheiro do Grêmio no Campeonato Brasileiro, com 10 gols, Everton saiu de campo neste domingo muito aplaudido pela torcida do time gaúcho, que acompanhou a vitória por 2 a 0 sobre Chapecoense. Só que, de acordo com o jornal The Sun, da Inglaterra, esse pode ter sido o penúltimo jogo do atacante em Porto Alegre (RS). O tabloide afirma que o Manchester United estaria disposto a pagar 30 milhões de libras (cerca de R$ 144 milhões) pelo jogador de 22 anos.

“A gente acaba ouvindo rumores, né? Eu estou vivendo uma fase excepcional e a gente sabe que é difícil quando os clubes ingleses olham para o Brasil, para a qualidade dos jogadores brasileiros, mas vamos ver o que tem aí nesse final de temporada, esperar acabar, e ver o que vai ser melhor para mim e para o Grêmio”, afirmou Everton na saída do gramado.

O meia é titular absoluto de Renato Gaúcho e já marcou 19 gols em 50 partidas na temporada. Chegou a aparecer na lista de convocados do técnico Tite após a Copa do Mundo. O atacante inclusive marcou um dos gols neste domingo, após uma linda assistência de Jael, seu companheiro de ataque, mas que também lhe tem servido de garçom.

“Fico feliz pelo gol, mas eu tenho que agradecer ao Jael, né? É a sétima assistência dele pra mim no ano, então eu tenho que agradecer a ele e a todo o grupo porque hoje o empenho foi fundamental para a vitória”, brincou Everton.

O atacante teve o contrato renovado recentemente com o Grêmio e firmou acordo para continuar no clube até 2022, com uma multa rescisória na casa de 60 milhões de euros (algo em torno de R$ 256 milhões pela cotação atual).

RENATO GAÚCHO – Renato Gaúcho encara a situação com muita naturalidade. “Sorte do Grêmio que tem um jogador desta qualidade no grupo para fazer dinheiro. Faz parte da vida do clube: formar e negociar. Mas ele tem mantido o foco no nosso objetivo”, disse o técnico, negando que seu objetivo agora é superar o rival Internacional na tabela de classificação. Com 62 pontos, o Grêmio tem três pontos a menos do que o time colorado, com 65.

“Nossa briga não é com o Internacional, mas chegar no G4, entre os quatro melhores. Não importa quem está na nossa frente porque cada um luta por seu objetivo”, garantiu

Renato Gaúcho. Mas ele fez questão de diferenciar as situações diferentes vividas pelos rivais nesta temporada. “Eles (do Internacional) estão três pontos só na nossa frente, mas disputando apenas o Campeonato Brasileiro. Nós disputamos até quase o fim a Copa do Brasil e a Libertadores”, finalizou.

Com 62 pontos, em quarto lugar, o Grêmio está matematicamente garantido no G6 do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, na Libertadores de 2019. O clube ainda briga com o São Paulo por uma vaga direta na fase de grupos, faltando três jogos para terminar o ano. O time paulista tem a mesma pontuação, mas perde a posição no número de vitórias: 17 a 16. Na quarta-feira, às 21h45, Renato Gaúcho e companhia tem compromisso com o Flamengo no Maracanã.