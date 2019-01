Everson espera aprender no Santos com Vanderlei, o ídolo de seu filho de 8 anos

O goleiro Everson foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé, como novo reforço do clube, e fez questão de elogiar Vanderlei, o titular da posição na equipe do Santos. “Além de ser um dos melhores do Brasil, Vanderlei é ídolo da torcida. Estou feliz e quero aprender com ele”, disse a terceira contratação do time para 2019.

Everson agora promete lutar pelo seu espaço no Santos com Vanderlei. O goleiro do Ceará foi contratado após pedido do técnico Jorge Sampaoli para contar com um goleiro que saiba fazer a saída de jogo com os pés. Inicialmente, porém, será reserva.

“Sei que é um grande goleiro e líder do elenco. Ele é merecedor por tudo que já fez. Vou buscar meu espaço, trabalhar com humildade e caráter. Estamos tendo uma amizade legal. Quero fazer minha história no clube com títulos, assim como foi a dele”, afirmou o jogador, que assinou contrato de quatro anos.

O novo camisa 22 do Santos começou a carreira profissional atuando pelo Guaratinguetá, do interior paulista. Passou por River (PI) e Confiança (SE), antes se tornar ídolo do Ceará, time que defendeu entre 2015 e 2018.

Everson enalteceu a história do Santos e revelou que seu filho, Marcos Paulo, de 8 anos, o incentivou na escolha pelo clube. “Vestir essa camisa é diferente. É um dos maiores clubes do mundo. Meu filho, quando o Santos jogou lá ano passado contra o Ceará, quis um autógrafo do Vanderlei. Quando ele viu na TV que o clube estaria interessado, e me perguntou se eu iria jogar no Santos. Eu falei que tinha a possibilidade e ele ficou superfeliz, disse que queria morar em Santos, que tem praia igual Fortaleza, e acabou dando tudo certo”, concluiu o goleiro.

Antes de Everson, o clube havia se reforçado com o zagueiro colombiano Felipe Aguilar e o meia-atacante venezuelano Yeferson Soteldo. O Santos volta a se apresentar no Campeonato Paulista, quinta-feira, às 19h15, em Bragança Paulista, diante do Bragantino, pela quarta rodada. A equipe de Vila Belmiro lidera o Grupo A, com nove pontos. Red Bull Brasil, Ponte Preta e São Caetano somam dois cada.