Everaldo minimiza tensão em clássico e lamenta queda do Fluminense: ‘Demos mole’

Com contrato próximo do fim, o atacante Everaldo pode ter feito uma de suas últimas partidas com a camisa do Fluminense nesta quarta-feira. Após a derrota para o Flamengo, por 2 a 1, no Maracanã, o jogador lamentou a eliminação do time tricolor na semifinal da Taça Rio.

“Acho que quando empatamos faltou um pouco mais de ousadia, ir para cima. Achamos que a classificação estava nas nossas mãos e demos mole no fim, aí sofremos o gol”, afirmou o atacante.

Everaldo também analisou a tensão do clássico que colocou o Flamengo na final da Taça Rio. O jogo acabou com 11 cartões amarelos e duas expulsões – Paulo Henrique Ganso para o lado tricolor e Bruno Henrique para o rubro-negro -, além de ter inúmeras confusões durante os 90 minutos.

“Trata-se de um clássico, nervos à flor da pele. São coisas normais do futebol. Eram coisas que podiam acontecer por ser um Fla-Flu”, comentou o atleta.

Apesar da eliminação, o Fluminense ainda pode ir às semifinais do Campeonato Carioca. Se o Bangu vencer o Vasco nesta quinta, no Maracanã, pela outra semifinal da Taça Rio, a equipe estará classificada. Caso o Vasco seja o vitorioso, o time tricolor terá que torcer para o Flamengo na decisão deste segundo turno.