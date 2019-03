Estados Unidos convidam seleções da América do Sul para novo torneio em 2020

A Federação de Futebol dos Estados Unidos (USSF, na sigla em inglês), com o apoio da Concacaf (confederação formada pela América do Norte, América Central e Caribe), convidou nesta terça-feira as 10 seleções da América do Sul para disputar um torneio em 2020, nos EUA. A competição seria realizada na mesma época da Eurocopa, o que facilitaria a liberação de jogadores que atuam no continente europeu.

De acordo com a imprensa local, os dirigentes norte-americanos teriam oferecido quase US$ 200 milhões (quase R$ 750 milhões) para as equipes, convidadas com uma carta enviada pelo presidente da Federação de Futebol dos Estados Unidos, Carlos Cordeiro. Esse novo torneio seria disputado a cada quatro anos e poderia substituir a Copa América.

Cordeiro teria oferecido viagens subsidiadas e bônus por cada ponto ganho. Os campeões poderiam levar para casa um prêmio de mais de US$ 11 milhões (mais de R$ 41 milhões). O assunto deve ser discutido com os dirigentes sul-americanos na semana que vem em uma reunião em Miami.

O novo torneio teria 16 equipes e assemelharia, em estrutura, à Copa América Centenária de 2016, que reuniu nos Estados Unidos as 10 seleções da Conmebol e seis times nacionais da Concacaf. A competição, vencida pelo Chile, foi considerada um sucesso financeiro. A proposta é que ela tenha uma fase de grupos e depois mata-mata.