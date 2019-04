Estádio do Leão da 13 é levado a leilão para quitar dívidas

A Vara do Trabalho de Santa Bárbara d’Oeste determinou que a área que compreende o estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães e as instalações sociais do clube, em Santa Bárbara d’Oeste, vá a leilão por conta dos cerca de R$ 10 milhões em dívidas trabalhistas que o alvinegro possui com ex-jogadores e ex-funcionários do clube.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

O imbróglio faz parte de um processo piloto que reúne 83 ações contra o Leão da 13 – a grande parte delas contraída nesta década, quando o futebol foi “terceirizado” para as empresas Abra Sports, UAB Futebol Ltda. e Carmo de Souza, também rés no processo.

Um despacho, publicado no último dia 27 de fevereiro, determina “desde já, que o imóvel, em sua integralidade”, envolvendo estádio e sede social, “seja inserido no próximo leilão eletrônico regional, visando dar maior amplitude para eventual arrematação”.

O advogado especialista em direito empresarial Antonio de Almeida e Silva estipula que o passo seguinte é a escolha de um leiloeiro responsável por cuidar das tratativas. “Nesses casos, eu estimo de três a cinco meses [para o leilão ser realizado], dependendo do grau de eficácia que tenha o processo na Vara”, disse ao LIBERAL.

Ainda será atualizada a avaliação do imóvel de 35 mil metros quadrados. Em 2016, a Justiça precificou o espaço em R$ 35 milhões, de acordo com o advogado do clube, Régis Godoy. Só depois disso é que será possível arrematar o imóvel em uma data a ser agendada pela empresa responsável.

Os interessados na compra do local deverão pagar o valor estipulado. Caso contrário, um novo leilão é marcado e aí o espaço poderia ser adquirido por um valor acima de 50% da avaliação, segundo o advogado Filipe Rino, que representa cerca de 50 atletas com pendências a receber do União. “Como não há outra forma de solução, como não há outro bem, o estádio foi penhorado e deverá ir a leilão ainda neste ano”, disse à reportagem.

Uma das possibilidades discutidas em uma audiência de medição envolvendo as partes do processo, em 29 de junho de 2018, foi o desmembramento entre sede social e estádio para a venda de uma das duas áreas. Desta forma, o clube manteria pelo menos um patrimônio. “Se a gente pudesse escolher, escolheria ficar com o estádio para poder jogar”, disse o advogado do alvinegro.

Sem isso, durante o leilão, o comprador poderia indicar a área de sua preferência e, após a compra, faria o processo para separar o espaço, possibilidade descartada por Godoy. “Ela está irregular, não tem topografia feita, não tem engenharia feita, então quem for adquirir essa área, vai ter um problema enorme para regularizar, porque ela foi adquirida através de doação na década de 50”, ressaltou.

MUNICIPAL? No encontro do ano passado, o clube declarou que houve o interesse de compra da área pelo município. O prefeito Denis Andia (PV) afirmou, em encontro posterior com a juíza Mari Angela Pelegrini, que “tem grande apreço pelo clube”, mas que “infelizmente, o caixa da Prefeitura passa por dificuldades”.

Afirmou ainda, segundo consta no despacho, que descarta “qualquer iniciativa de projeto de lei para desapropriação ou incentivo pessoal às construtoras locais para compra judicial, por absoluta falta de tempo, e ao que ouviu dizer havia interessados na compra da propriedade, em eventual leilão”.

Também devem ser repassados dois apartamentos de empresários que geriram o União Barbarense nos últimos anos e também se tornaram réus. Um deles, com avaliação preliminar de R$ 2,5 milhões, está localizado em São Caetano do Sul.