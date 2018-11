Espanyol bate Athletic Bilbao, segue 100% em casa e assume o 2º lugar no Espanhol

Os clubes de Barcelona estão dominando o Campeonato Espanhol. O Barcelona, com seu elenco milionário, não é novidade alguma na liderança. Mas o seu rival, o Espanyol, está tendo um início de temporada espetacular e nesta segunda-feira conseguiu assumir a segunda colocação. Para isso, derrotou o Athletic Bilbao por 1 a 0, no estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, pela 11.ª rodada.

Com 21 pontos, o Espanyol está agora três atrás do Barcelona, que no último sábado ganhou do Rayo Vallecano por 3 a 2, em Madri. A vitória nesta segunda-feira foi a quinta em cinco jogos como mandante – tem a melhor campanha neste quesito – e fez o time ultrapassar três rivais de uma vez só – Atlético de Madrid, Sevilla e Alavés, cada um com 20 pontos.

Por outro lado, a situação do Athletic Bilbao não é das melhores. A derrota na Catalunha manteve a equipe do País Basco na 17.ª colocação, com 10 pontos. Tem apenas um a mais que o Leganés, que abre a zona de rebaixamento em 18.º lugar. Mais atrás estão Rayo Vallecano e Huesca, ambos com seis.

Em campo, o Espanyol soube administrar melhor a posse de bola no campo molhado pela chuva que caiu o dia inteiro em Barcelona. O destaque da partida foi o atacante Borja Iglesias, que comandou as jogadas ofensivas da equipe catalã e marcou o gol da vitória, de cabeça, aos 41 minutos do primeiro tempo. Ele é cotado para ser convocado pelo técnico Luis Enrique, que esteve no estádio nesta segunda-feira, para a seleção espanhola.