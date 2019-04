Espanhol Perez faz três gols e garante vitória do Newcastle sobre o Southampton

Com três gols do meia-atacante espanhol Ayoze Perez, o Newcastle derrotou o Southampton por 3 a 1, neste sábado, pelo Campeonato Inglês. Com o resultado, a equipe vencedora alcançou a 12ª posição, com 41 pontos, e fugiu um pouco da zona de rebaixamento. Os visitantes continuam ameaçados com 36 pontos, em 16º lugar.

Em Huddersfield, o time da casa, já rebaixado, não foi páreo para o Watford, que manteve sua boa fase, ao vencer por 2 a 1. O espanhol Gerard Deulofeu fez os dois gols da equipe, sétima colocada, com 49 pontos. Grant fez o gol do Huddersfield, que perdeu pela 27ª vez em 35 jogos.

O Fulham, que também já está condenado a disputar a segunda divisão ano que vem, derrotou o Bournemouth por 1 a 0, com gol do sérvio Aleksandar Mitrovic. Com o triunfo, a equipe vencedora, penúltima colocada na classificação, atingiu os 23 pontos, após a sexta vitória.

Dois empates completaram a rodada deste sábado. No Estádio Olímpico, em Londres, diante de 59.960 torcedores, West Ham e Leicester ficaram na igualdade por 2 a 2.

Jaime Vardy e Harvey Barnes marcaram para o time visitante para conquistar por duas vezes o empate no duelo, enquanto Michail Antonio e Lucas Perez colocaram a equipe londrina à frente em vantagem no placar em duas ocasiões. O Leicester é o oitavo na classificação, com 48 pontos, enquanto o West Ham soma 43, na 11ª colocação.

Em Wolverhampton, o time da casa ficou no empate sem gols com o Brighton e chegou aos mesmos 48 pontos do Leicester, mas fica na nona colocação, pois perde no saldo de gols. A equipe visitante está amedrontada pela zona do rebaixamento. Soma apenas 34 pontos, na 17ª posição. Primeiro time na área de descenso da tabela, o Cardiff tem 31 pontos na 18ª colocação e enfrenta o Liverpool neste domingo, às 12 horas (de Brasília), em casa.