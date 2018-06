Espanha joga contra o eliminado Marrocos por vaga e primeira posição no grupo

A seleção da Espanha entra em campo nesta segunda-feira diante de Marrocos, às 15 horas (de Brasília), na Arena Kaliningrado, em Kaliningrado, com dois objetivos bem definidos. Em primeiro lugar, os comandados do técnico Fernando Hierro tentarão evitar qualquer zebra e confirmar a vaga às oitavas de final. Só então pensarão em garantir a primeira colocação do Grupo B da Copa do Mundo da Rússia.

Confirmar a classificação em um grupo com Marrocos e Irã, além de Portugal, não parece tarefa das mais complicadas para a Espanha, considerada uma das favoritas ao título na Rússia. Mas para quem decepcionou o mundo há quatro anos, no Brasil, ao ser eliminada ainda na primeira fase, a responsabilidade é grande. Por isso, Fernando Hierro tratou de tirar o peso dos atletas e pediu apenas que eles joguem bem nesta segunda-feira para só depois pensar em liderança da chave.

“Nossa obrigação é fazer uma boa partida e somar três pontos. Se pudermos ser primeiros do grupo, melhor. Sabemos que será uma partida difícil, mas devemos confiar em nossas condições e nossas forças”, disse na véspera da partida. “Marrocos é uma seleção muito boa, está na Copa do Mundo. Temos o máximo respeito por uma grande seleção como a deles”.

Com quatro pontos após duas partidas, os espanhóis estão rigorosamente empatados com Portugal na liderança, um ponto à frente do Irã. Marrocos, já eliminado, ainda não pontuou. Uma vitória nesta segunda-feira garante a classificação à Espanha, independente de qualquer outro resultado. Se o triunfo tiver saldo de gols superior a um possível resultado positivo dos portugueses contra os iranianos, no mesmo horário em Saransk, a primeira colocação da chave também estará confirmada.

A classificação para as oitavas de final serviria para afastar de vez a intranquilidade que rondou a concentração da Espanha às vésperas do Mundial, com a surpreendente demissão do técnico Julen Lopetegui a dois dias da estreia, após ele acertar com o Real Madrid sem avisar a federação de futebol do país.

Fernando Hierro assumiu e tratou de seguir com o estilo implantado por seu antecessor. Nas duas primeiras partidas, no entanto, a Espanha não rendeu o esperado. Na estreia contra Portugal, oscilou demais e viu erros crassos na defesa – inclusive do goleiro De Gea – selarem o empate por 3 a 3. Depois, sofreu mais do que o esperado para bater o Irã por 1 a 0 e viu o adversário desperdiçar algumas oportunidades.

Os espanhóis se preocupam com a falta de responsabilidade de Marrocos no jogo. Já eliminado, o time africano deverá atuar mais solto nesta segunda-feira, sem a necessidade da vitória. Por outro lado, terá a busca pelos primeiros pontos na Copa do Mundo como motivação diante do adversário.

“Vou encarar esse jogo como se estivesse em disputa nossa classificação”, garantiu o técnico do Marrocos, o francês Hervé Renard. “Meu trabalho é dificultar o máximo possível a vida dos espanhóis e fazer com que os marroquinos sintam orgulho da gente. Precisamos ser grandes profissionais. Vai ser uma seleção muito difícil de enfrentar se não estivermos 100% focados”.

FICHA TÉCNICA

ESPANHA x MARROCOS

ESPANHA – De Gea; Carvajal, Piqué, Sergio Ramos e Jordi Alba; Sergio Busquets, Koke, David Silva, Iniesta e Isco; Diego Costa. Técnico: Fernando Hierro.

MARROCOS – Mohand; Dirar, Benatia, Da Costa e Achraf Hakimi; Ziyech, Amrabat, El Ahmadi, Belhanda e Boussoufa; Boutaib. Técnico: Hervé Renard.

ÁRBITRO – Ravshan Irmatov (Fifa/Usbequistão).

HORÁRIO – 15 horas (de Brasília).

LOCAL – Arena Kaliningrado, em Kaliningrado (Rússia).