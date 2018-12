Espanha bate o México e conquista pela 1ª vez o título do Mundial Feminino Sub-17

A seleção da Espanha conquistou neste sábado, pela primeira vez em sua história, o título do Mundial Feminino Sub-17. Na decisão realizada no estádio Charrúa, em Montevidéu, no Uruguai, as espanholas derrotaram o México por 2 a 1.

A atacante Cláudia Pina foi a grande heroína para as europeias ao marcar os dois gols de sua seleção. A também atacante Denise Castro chegou a descontar, mas a reação mexicana ficou nisso.

Vice-campeã em 2014, a Espanha disputou a segunda decisão de sua história desta vez e não titubeou. O México, por sua vez, participou da primeira final do torneio.

A seleção brasileira participou do Mundial, mas acabou eliminada ainda na primeira fase ao ficar na terceira colocação de seu grupo – somente as duas primeiras passavam – com quatro pontos. Empatou sem gols contra o Japão, na estreia, perdeu do México por 1 a 0 na sequência e goleou a África do Sul por 4 a 1.

Ainda neste sábado, a Nova Zelândia passou pelo Canadá por 2 a 1, também no estádio Charrúa, e ficou com a terceira posição na competição.