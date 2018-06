Escondida em Moscou e sem funcionar, Casa Brasil ainda não tem traços nacionais

O Summer Garden é um bar de classe A em Moscou. Longe da Praça Vermelha, dos estádios de Luzhnik e do Spartak, e ainda longe da estação de metrô mais próxima, ele fica escondido em uma rua próxima ao luxuoso hotel Radisson, às margens do rio Moscou. É nesse local que a Casa Brasil deveria ter começado a funcionar, mas, pelo menos até esta segunda-feira, o espaço não tinha nenhuma referência ao País.

O bar é sofisticado e não tem nem uma bandeira do Brasil, exceto a que acompanha as 31 de outras seleções da Copa. A reportagem visitou o local nesta segunda-feira, quando 10 russos relaxavam em espreguiçadeiras e confortáveis sofás ao ar livre enquanto assistiam a Bélgica x Panamá. Nenhum russo sabia que o bar era o local do “Brasil Experience”.

Aproveitar a Copa do Mundo na Rússia para “exportar” a cultura brasileira. Essa é a ideia central do Ministério da Cultura (MinC) com a Casa Brasil, ou o Brasil Experience, gerido pela agência Vivid Brand, do Grupo Publicis. Instalada em uma antiga choperia de Moscou, a promessa é a de aproveitar o Mundial de futebol para mostrar ao planeta, além da cultura, a música e a gastronomia tipicamente brasileiras. A montagem do espaço custou R$ 12 milhões (R$ 3 milhões foram investidos pelo MinC, segundo a pasta).

A Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo) até iria capitanear a organização da Casa Brasil, mas o órgão, ligado ao Governo Federal, desistiu ainda no início do processo. O mesmo ocorreu com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), segundo reportagem publicada em março. Nem mesmo o filme publicitário sobre o espaço ficou pronto.

No bar, nenhum funcionário fala português, não existe nenhuma referência à cultura ou ao esporte do Brasil e, no cardápio, em russo e em inglês, não há nada, comidas ou bebidas, tipicamente brasileiro.

Na quinta-feira passada, problemas no pagamento do aluguel atrasaram a abertura da Casa Brasil. A promessa de nova abertura era para esta segunda-feira. Mas mudou de novo. Em nota enviada à reportagem, a “Organização Brasil Experience” afirma que a previsão de inauguração será “até o dia 27/6, data do primeiro jogo do Brasil em Moscou”.

Ainda segundo os organizadores, a “caracterização do espaço alugado estará concluída até a data de sua inauguração (27/06). Não havendo, portanto, qualquer compromisso de caracterização prévia do espaço”.

Apesar de o MinC ter informado que investiu R$ 3 milhões no projeto, os organizadores afirmam que “não existe relação com qualquer instituição pública. A realização da Brasil Experience é fruto da iniciativa privada. Portanto, não há contrato da produção Brasil Experience com o Ministério da Cultura, tampouco risco de rompimento, cancelamento do projeto e/ou ingerência do ministério junto aos organizadores”.

A agenda de apresentações de artistas brasileiros não foi confirmada pelos organizadores. Procurado, o MinC não respondeu ao questionamento.