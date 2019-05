Escalado no Grêmio, goleiro Júlio César se diz ansioso para reencontrar Flu

O Grêmio terá um trunfo para o jogo deste domingo, contra o Fluminense, em Porto Alegre. Trata-se do goleiro Júlio César, que será titular no fim de semana e vai reencontrar seu ex-time. O titular Paulo Victor será poupado em razão do jogo da próxima semana, pela Copa Libertadores.

“Foram quase cinco anos lá (no Fluminense), eu conheço bem a casa, apesar de não ter trabalhado com o Fernando Diniz. Conheço a maioria dos jogadores e tenho um respeito e uma gratidão muito grande pelo clube. Agora, eu defendo o Grêmio”, declarou Júlio César, neste sábado.

Mesmo sem ter jogado sob o comando de Diniz, o goleiro demonstrar estar ciente do estilo de jogo atual do rival. “Eles são uma equipe que gostam de ter a bola e demonstraram isto no jogo contra o Santos. Cada um luta com as armas que tem e nós temos as nossas. Vamos procurar fazer o nosso melhor para vencer este jogo. É um momento especial jogar contra o ex-clube.”

Júlio César entrará em campo neste domingo com a confiança de quem ainda não perdeu neste ano. Nas partidas em que esteve em campo, principalmente no Campeonato Gaúcho, ele não sofreu revezes. “Com a ajuda dos meus companheiros, nestes cinco jogos em que eu atuei, eu não sofri gols. É um alento e uma motivação a mais para continuar ficar sem sofrer gols”, comentou.

O goleiro será uma das novidades do técnico Renato Gaúcho para o duelo desta terceira rodada do Brasileirão. O treinador deve mandar a campo uma equipe mista, de olho no duelo contra a Universidad Católica, do Chile, na próxima quarta-feira, em casa. O Grêmio precisa do empate para avançar às oitavas de final.

Por isso, Renato Gaúcho deve poupar meio time neste domingo. No último treino antes da partida contra o Flu, ele fechou os portões e fez mistério. A imprensa só pôde acompanhar a parte final do treino, que consistiu num trabalho recreativo no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho.

O zagueiro Pedro Geromel, cotado para ser titular neste domingo, não estava neste trabalho e apenas correu em torno do campo. Paulo Miranda fez trabalhos físicos específicos, na sequência da sua recuperação de lesão.