Erik comemora volta ao Botafogo: ‘Retornando para a minha casa’

O atacante Erik comemorou nesta terça-feira o seu retorno ao Botafogo, em contrato de empréstimo até o fim do ano. O jogador, que pertence ao Palmeiras, disse ter forte identificação com o clube carioca, daí a felicidade pela volta ao time alvinegro.

“Estou muito feliz por estar retornando para a minha casa, lugar que me sinto muito bem. Vim com a camisa que usei na última partida, na despedida do Jefferson. Foi muito especial, prometi que voltaria um dia e hoje estou de volta”, declarou Erik.

Apesar da identificação, o jogador defendeu as cores do Botafogo por apenas três meses em 2018, entre agosto e novembro do ano passado. Mas o curto período foi o suficiente para ele marcar cinco gols em 17 jogos e criar laços com o clube e a torcida.

“A partir do momento que o ambiente é de pessoas comprometidas tem que ter a alegria também, é parte do futebol. É um grupo jovem, mas também experiente. É um início de uma caminhada que esperamos conquistar muitas vitórias e títulos também”, declarou o atacante, ao justificar o apego ao clube carioca.

Segundo ele, a torcida também pesou para defender o Botafogo. “É muito importante falar sobre isso. Sempre procuro olhar para frente, mas o passado foi importante para estar aqui hoje. O apoio e o carinho do torcedor foi diferente. O torcedor na rua me tratou de forma muito especial, o que foi fundamental para o meu retorno. Tenho metas, mas o mais importante é ajudar meus companheiros.”

Erik admitiu que viveu período de ansiedade antes de acertar seu retorno ao time carioca. “Foi um período que tive que ter muita paciência. Meu contrato aqui tinha acabado e tinha que ter me reapresentado ao Palmeiras. Aproveitei cada momento e me preparei durante a pré-temporada”, avisou o jogador.