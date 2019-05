Erik aposta em reação do Botafogo no Rio e projeta parceria com Diego Souza

Derrotado na estreia no Campeonato Brasileiro, o Botafogo está confiante na sequência de compromissos que terá no Rio para reagir na competição. O primeiro deles será nesta quinta-feira, quando vai receber o Bahia, no Engenhão, que também será o palco do compromisso de domingo com o Fortaleza. No sábado seguinte, será a vez de encarar o Fluminense, em clássico agendado para o Maracanã.

“Não foi o que queríamos a derrota na estreia, mas agora vamos jogar diante da nossa torcida. Teremos três jogos no Rio de Janeiro. Na primeira rodada quase todos os mandantes venceram e temos que fazer o nosso dever de casa. Estamos passando por uma processo de evolução importante e temos que colocar isso em prática”, disse o atacante Erik.

No compromisso com o Bahia, Erik deverá ter a companhia de Diego Souza no setor ofensivo do Botafogo. O atacante está recuperado de lesão que o impediu de participar da estreia do Botafogo no Brasileirão. E, com isso, deverá se revezar com Erik no comando do ataque, de acordo com as orientações do técnico Eduardo Barroca.

“É a forma de trabalhar do Barroca, de trocarmos de posição, e é muito boa. Fazer a leitura dentro do jogo e essa versatilidade ajuda bastante. O Diego mesmo jogava mais recuado no início da carreira e hoje de centroavante. Eu também ganho com isso, caio pela direita ou pela esquerda e fico mais à vontade”, disse Erik.

De qualquer forma, o atacante projeta um duelo complicado com o Bahia, que recentemente foi campeão estadual e também estreou no Brasileirão com triunfo sobre o Corinthians. “É uma equipe que vem fazendo grandes jogos. Venho acompanhando, foi campeão estadual e acredito que será um grande jogo. Mas estamos preparados e espero que no fim do jogo a gente vença”, afirmou.