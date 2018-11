Entidade diz que denúncias de discriminação cresceram 11% na Inglaterra

O preconceito e a discriminação no futebol inglês aumentou na última temporada, segundo pesquisa realizada pela entidade Kick It Out. De acordo com a organização que luta pela igualdade e inclusão no futebol mundial, as denúncias de preconceito aumentaram pelo sexto ano consecutivo.

Relatório apresentado pela entidade nesta quarta-feira mostra que os episódios de preconceito aumentaram em 11% na temporada 2017/2018 para 520. As denúncias de racismo foram a maioria, com 53% destes casos (273). Destes, 110 casos tiveram origem no futebol profissional da Inglaterra. Já as denúncias de homofobia cresceram 9%, para 111.

“É muito decepcionante revelar novamente um aumento em todas as formas de abuso discriminatório no futebol”, afirmou o presidente da entidade, Lord Ouseley, ao divulgar o novo relatório na entidade nesta quarta.

“Ao mesmo tempo que estas denúncias mostram uma maior inclinação das pessoas a reclamarem diante de abusos inaceitáveis, esta tendência reflete em parte o que está acontecendo em outras partes da sociedade.” segundo ele, as denúncias de crimes de ódio dobraram no último ano e superaram as 94 mil.

Lord Ouseley cobrou maior atuação dos clubes para evitar a discriminação no esporte. “O futebol não pode ser complacente com o risco que o jogo representa. Muito trabalho está sendo feito para prevenir e combater comportamentos inaceitáveis. Mas as ligas profissionais e seus clubes precisam fazer mais, de uma forma consistente e coerente, para expulsar do futebol torcedores de costumes abusivos.”