Empréstimos deixam Aguirre com elenco menos inchado no São Paulo

O anúncio do empréstimo de três jogadores pelo São Paulo, feito na última quinta-feira pelo clube, sinaliza que o técnico Diego Aguirre terá um elenco menos inchado para o restante da temporada – são 26 peças no momento. Enquanto Lucas Fernandes e Paulinho Bóia vão defender o Portimonense, de Portugal, até junho do ano que vem, o zagueiro Lucas Kal acabou cedido ao Vasco até o fim do Campeonato Carioca.

Do trio, o único que jogou com certa regularidade sob o comando do treinador uruguaio foi Lucas Fernandes. Participou de 12 dos 34 jogos de Aguirre desde a sua chegada, em março. Nos últimos cinco para os quais acabou relacionado, porém, perdeu espaço para Shaylon como reserva do meio-campo ofensivo da equipe. Atuou só durante 45 minutos da vitória (1 a 0) sobre o Colón, na Argentina. Nos demais, nem saiu do banco.

Uma das promessas formadas em Cotia, sede das categorias de base, o jogador de 20 anos chegou ao clube aos 14. Camisa 10 da equipe sub-20 nas conquistas da Copa Libertadores(2016), da Copa do Brasil, da Copa Ouro e da Copa Ipiranga(2015), o meia foi promovido ao elenco principal em 2016 sob grande expectativa. Ao todo, disputou 53 partidas, marcou dois gols e deu quatro assistências. Na atual temporada, participou de 18 duelos, sendo seis como titular.

Outro que vai fazer companhia a ele em Portugal, o atacante Paulinho Bóia jogou apenas seis vezes no ano, sendo duas com Aguirre. Também revelado em Cotia, foi promovido ao elenco principal no início da temporada.

No início do mês, com a chegada de Everton Felipe, ficou claro como faltaria espaço a tantos jogadores para atuar do meio para frente sob o comando do uruguaio. Na ocasião, eram 12 peças à disposição do treinador do São Paulo.

LUCAS KAL – Outro jogador a deixar momentaneamente o Morumbi, o zagueiro Lucas Kal participou de apenas uma partida no time principal: entrou no fim da vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, no Mineirão, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele vinha participando mais ativamente da equipe que disputa o Brasileiro de Aspirantes, torneio pelo qual jogou oito vezes e fez um gol.