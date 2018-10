Emprestado pelo São Paulo ao São Bento, meia Daniel é assassinado

O meia Daniel, que era jogador do São Paulo e estava emprestado ao São Bento, de Sorocaba, morreu assassinado neste domingo, em Curitiba. Segundo o IML (Instituto Médico Legal) de Curitiba, a causa da morte foi “ferimento por arma branca”. Ainda não há informações sobre investigação do crime e nem sobre o velório do jogador.

Foto: Divulgação

Daniel, de 24 anos, foi revelado pelo Cruzeiro, mas teve destaque no Botafogo. O jogador foi contratado pelo São Paulo no fim de 2014, mas não teve oportunidade por causa de uma lesão. Acabou emprestado para a Ponte Preta para a disputa do Campeonato Paulista, mas também não teve bom desempenho. Em dez jogos, não fez gol e atuou em apenas cinco partidas como titular.

No ano passado, o atleta atuou pelo Coritiba durante o Campeonato Brasileiro. O jogador voltou a se machucar e só jogou nas rodadas finais. O time de Curitiba foi rebaixado e Daniel voltou para o Morumbi.

Com 16 partidas oficiais pelo tricolor paulista (duas em 2015 e 14 no ano seguinte), Daniel não teve espaço com o técnico Diego Aguirre este ano e acabou emprestado em junho para o São Bento.