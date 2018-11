Emprestado ao Vitória, lateral Bryan é dispensado e volta ao Cruzeiro em 2019

Após a derrota para o Flamengo no último domingo, os jogadores do Cruzeiro ganharam dois dias de folga e só retornarão aos trabalhos na tarde desta quarta-feira, na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. Fora de campo, a diretoria recebeu a notícia nesta terça que o Vitória dispensou o lateral-esquerdo Bryan, que está emprestado pelo clube mineiro até dezembro deste ano.

O jogador que pertence ao Cruzeiro, com contrato até o final do primeiro semestre de 2019, foi um dos sete nomes incluídos em uma lista de dispensas do Vitória após o rebaixamento à Série B com uma rodada de antecedência. Os outros são o lateral-direito Lucas, os zagueiros Aderllan e Walisson Maia, o volante Arouca e os atacantes Rhayner e André Lima.

Sem chances com o técnico Mano Menezes, Bryan foi emprestado no início deste ano ao Vitória. No clube baiano, o lateral-esquerdo disputou 24 jogos oficiais, sendo sete no Brasileirão, quatro na Copa do Brasil, nove no Campeonato Baiano e quatro na Copa do Nordeste. Ele marcou um gol.

Com 26 anos, Bryan foi contratado junto ao América-MG em maio de 2016. Como terá somente mais seis meses de contrato, provavelmente o atleta será liberado para acertar com outra equipe.