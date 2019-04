Empates dominam abertura da Copa Jocle de futebol amador

A primeira rodada da Copa Jocle, o Campeonato Americanense de Futebol Amador, foi marcada por empates. Dos seis jogos deste domingo, quatro ficaram na igualdade.

No Grupo A, todas as três partidas terminaram empatadas. O atual campeão Guanabara ficou no 1 a 1 contra o Descubra, mesmo placar do duelo entre Unidos da Mathiensen e Vila Nova, enquanto Pernambuco e São Roque empataram 2 a 2. Os seis times, então, têm um ponto cada.

No Grupo B, houve apenas um empate, entre Unidos/Morada e São Vito, por 1 a 1. A chave é liderada pelo América, que goleou o Jardim América II por 4 a 1. No outro confronto do grupo, o Cantareira venceu o Parque Novo Mundo por 2 a 0.

“Rodada muito equilibrada, jogos muito competitivos”, avaliou André Mineiro, presidente da LAF (Liga Americanense de Futebol), entidade organizadora da competição. Os jogos aconteceram em três campos: Zanaga, São Vito e Guanabara.