Empate basta para União avançar no Sub-20

O União Barbarense tentará garantir um lugar na próxima fase do Campeonato Paulista Sub-20 neste sábado, contra o XV de Piracicaba. Basta um empate para que a equipe assegure a vaga. O jogo será às 15 horas, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, pela 13ª rodada. Um eventual triunfo do Leão da 13 pode ajudar o Rio Branco, que também briga pela classificação.

O União está em segundo lugar no Grupo 2, com 21 pontos, seis a mais do que a Ferroviária, primeiro time abaixo do G4. Esta é a penúltima rodada da primeira fase. Então, com mais um ponto, o Leão da 13 não poderá mais ser ultrapassado pela equipe de Araraquara, independentemente dos resultados dela. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Na mesma chave, o Rio Branco aparece na sexta posição, com 13 pontos. O Tigre enfrentará a Internacional de Limeira neste sábado, fora de casa, às 15 horas. Se o União vencer sua partida, com uma vitória o time americanense igualaria a pontuação do XV de Piracicaba, que ocupa a quarta colocação. Conforme o regulamento, os quatro primeiros de cada grupo e os quatro melhores quintos colocados avançarão no torneio.

No Estadual Sub-17, o União se encontra na mesma situação: um empate neste sábado, diante do São Carlos, já carimba a classificação para a próxima etapa do torneio. O Rio Branco, por outro lado, está fora do G3 de sua chave e pode se complicar na competição em caso de tropeço neste sábado, contra o XV de Piracicaba. Os compromissos são válidos pela 12ª rodada, a antepenúltima da primeira fase. Os dois times estão no Grupo 4.