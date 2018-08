Em votação popular, gol de bicicleta de Ronaldo é eleito o mais bonito pela Uefa

A Uefa anunciou nesta terça-feira que o gol de bicicleta marcado pelo atacante português Cristiano Ronaldo na vitória por 3 a 0 do Real Madrid sobre a Juventus, em Turim, na Itália, pela Liga dos Campeões, foi eleito, em uma votação popular em seu site oficial, o mais bonito da temporada passada no futebol europeu. E foi de goleada, pois o craque, que agora defende justamente a equipe italiana, teve mais de 50% dos quase 347 mil votos computados.

O gol que definiu o triunfo do Real Madrid no Juventus Stadium, pela rodada de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, e que foi aplaudido pelos torcedores italianos teve 197.496 votos, contra quase 36 mil do segundo colocado. O vice-campeão foi o francês Dimitri Payet, do Olympique de Marselha, na vitória por 5 a 2 sobre o RB Leipzig, da Alemanha, pela semifinal da Liga Europa. No lance, o atacante driblou um defensor e acertou um bonito chute de trivela no ângulo direito do goleiro alemão.

Entre os 11 lances que disputaram a eleição popular, a terceira posição ficou para uma mulher. Com pouco mais de 23 mil votos, a atacante espanhola Eva Navarro foi a escolhida com um dos gols da vitória de sua seleção nacional sobre a Alemanha por 2 a 0 na final do Europeu Sub-17. A jogadora recebeu na entrada da área, pela direita, driblou uma rival e tocou por cobertura.

Esta é a quarta vez que a Uefa promove a eleição do gol mais bonito da temporada através de uma votação popular. O craque argentino Lionel Messi, do Barcelona, venceu as duas primeiras edições com lances contra o Bayern de Munique (em 2015) e contra a Roma (em 2016). No ano seguinte, o vencedor foi o centroavante croata Mario Mandzukic, da Juventus, em um gol contra o Real Madrid.