Em último jogo antes do Mundial, Real obtém vitória magra sobre o Rayo Vallecano

Em seu último jogo antes de embarcar para os Emirados Árabes Unidos, onde disputará o Mundial de Clubes da Fifa, o Real Madrid obteve neste sábado uma magra vitória por 1 a 0 sobre o Rayo Vallecano, vice-lanterna do Campeonato Espanhol, no estádio Santiago Bernabéu, em confronto válido pela 16ª rodada da competição.

O único gol do jogo foi marcado pelo francês Karim Benzema, aos 12 minutos do primeiro tempo. Após receber um belo passe de Lucas Vásquez, o atacante finalizou cruzado para abrir o placar. O Real, porém, mais uma vez não exibiu um bom futebol diante dos seus torcedores e chegará ao Mundial sob forte desconfiança.

Na última quarta-feira, mesmo atuando em casa, o time madrilenho foi derrotado por 3 a 0 pelo CSKA Moscou, pela rodada final da fase de grupos da Liga dos Campeões, quando jogou já sabendo que estava classificado por antecipação às oitavas de final.

A sequência de atuações ruins fará o Real Madrid enfrentar o Kashima Antlers, do Japão, na próxima quarta-feira, pela semifinal do Mundial, em Abu Dabi, sem carregar o favoritismo gigante que ostentou em outras ocasiões, como por exemplo quando superou o mesmo time japonês na decisão da edição de 2016 da competição.

O Rayo Vallecano, por sua vez, chegou a ter duas boas chances de empatar o jogo aos 45 minutos do segundo tempo, quando o goleiro belga Courtois praticou duas ótimas defesas em um mesmo lance de ataque dos visitantes. Ele parou finalizações de Alegría e, no rebote, de Velázquez para assegurar o triunfo do Real.

O brasileiro Vinicius Junior substituiu Benzema aos 33 minutos do segundo tempo, mas novamente não conseguiu deixar a sua marca no ataque da equipe merengue.

Com a vitória, o time merengue assumiu a terceira posição do Espanhol, com 29 pontos, mas poderá voltar a ser ultrapassado pelo Sevilla, que tem 28 pontos, ocupa o quarto lugar e neste domingo joga em casa contra o Girona. O Rayo Vallecano é o penúltimo colocado, com dez pontos, e poderá ser alcançado neste domingo pelo lanterna Huesca, que está com sete pontos e encara o Villarreal, também como mandante.

Antes do jogo deste sábado começar, o meia Luka Modric exibiu para os torcedores do Real o troféu Bola de Ouro, que ele recebeu no último dia 3 ao ser eleito o melhor jogador do mundo em premiação da revista France Football.