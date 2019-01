Em teste para clássico, Corinthians encara o Red Bull Brasil em casa

O técnico Fábio Carille vai usar a partida desta quarta-feira, diante do Red Bull Brasil, como um ensaio para o clássico de domingo, diante do Palmeiras. Isso ficou evidente na definição da escalação. No ataque, o treinador fez a opção pelo argentino Mauro Boselli – Gustagol deve ficar no banco de reservas. Na defesa, Manoel vai estrear para formar a “dupla ideal” ao lado de Henrique.

Com Manoel, a defesa ficará mais experiente. Para a comissão técnica, os dois estilos se completam. O ex-cruzeirense garante vigor, imposição física e explosão; Henrique tem posicionamento e costuma tirar os espaços dos atacantes com eficiência. Com essa dupla, Carille espera corrigir a sua primeira dor de cabeça de 2019: os gols sofridos em bolas paradas. Já foram dois neste ano, falhas consideradas graves para especialista em esquemas defensivos como Carille. Foto: Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians

Embora Gustagol viva grande momento, com três gols em quatro jogos, Boselli deverá ser titular, o que indica um rodízio no ataque neste início de temporada. O argentino entrou bem na vitória sobre a Ponte e agora vai ser observado desde o início.

O ex-jogador do Fortaleza reconhece que corre por fora na disputa por uma vaga e também comentou a chegada de Vagner Love, que fez ontem seu primeiro treino e deverá ser uma opção para os lados do campo – sua estreia ainda não está definida. “A experiência de Love e Boselli no futebol é grande. Espero aprender com eles”, disse Gustavo, que revelou a surpresa de Carille com sua evolução após passagem pelo Fortaleza.

“Depois da minha estreia e do meu rendimento, Carille ficou surpreso com minha evolução. Ele me elogiou e perguntou quem me ajudou. Falei que foram Rogério Ceni e Hélio dos Anjos. Ele pediu o telefone deles para agradecer os dois.”

RED BULL BRASIL

O rival do Corinthians nesta quarta busca sua primeira vitória no campeonato. E, para tanto, precisa lutar contra a falta de concentração em campo, segundo as cobranças do técnico Antônio Carlos Zago.

“É um grupo equilibrado, mas mais um pouco de concentração e estaríamos na segunda posição com pontos a mais. Vai ser um jogo difícil contra o Corinthians, mas temos equipe para bater de frente com eles”, declarou.

O Red Bull Brasil não esconde o cansaço da maratona desse início de ano. O clube vai para o quarto jogo em apenas 10 dias, com uma viagem para Mirassol entre duas partidas em casa. Ainda assim, Antônio Carlos Zago confia no trabalho feito na pré-temporada e deve manter a base do time que vem atuando.

A ideia é ter mais concentração, principalmente no último passe, para surpreender o Corinthians fora de casa. “É caprichar no último passe e na finalização”, indicou Zago.

Na estreia, no estádio Moisés Lucarelli, o Red Bull Brasil arrancou um empate contra o Palmeiras por 1 a 1, com um golaço de Jobson. Depois caiu para o Mirassol por 1 a 0 fora de casa e recentemente empatou também por 1 a 1 com o Bragantino, novamente em Campinas. Com dois pontos, o time é o vice-líder do Grupo A, com dois pontos.