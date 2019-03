Em teste final antes de encarar o Barça, Lyon vacila e amarga empate no Francês

Em seu último teste antes de encarar o Barcelona no confronto de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, o Lyon vacilou neste sábado ao empatar por 2 a 2 com o Strasbourg, fora de casa, neste sábado, em um confronto no qual chegou a abrir 2 a 0 nesta 28ª rodada do Campeonato Francês.

Os visitantes chegaram a dar a impressão de que venceriam com facilidade ao marcarem por duas vezes com o atacante Moussa Dembélé, sendo a última delas por meio de uma cobrança de pênalti aos 6 minutos da etapa final.

Pouco depois, porém, o Lyon teve um “apagão” ao sofrer dois gols em um intervalo de apenas um minuto, aos 24 e aos 25 deste segundo tempo. Primeiro Ludovic Ajorque descontou de cabeça. Em seguida, ao aproveitar uma bobeada do meio-campista Pape Cheikh Diop, o mesmo atacante voltou a marcar para garantir o 2 a 2.

O empate fez o Lyon, terceiro colocado do Francês, ficar com 50 pontos e seguir distante do Lille, vice-líder, com 54, e que poderá aumentar ainda mais a sua vantagem neste domingo, quando enfrenta o Saint-Étienne, fora de casa, no complemento desta rodada. Já o Strasbourg é apenas o nono colocado, com 38 pontos. O Paris Saint-Germain, líder disparado, já soma 71 pontos.

O resultado ruim também ocorreu em um momento no qual o Lyon buscava aumentar a sua confiança para o confronto diante do Barça, na próxima quarta-feira, na Espanha, pela Liga dos Campeões. Depois do empate por 0 a 0 no duelo de ida do mata-mata, na França, a equipe tentará desbancar o favoritismo do time espanhol na luta por uma vaga nas quartas de final da competição continental.

Outro time que contabilizou um empate amargo em partida realizada neste sábado pelo Francês foi o Monaco. Depois de abrir o placar com um gol de Radamel Falcao no início da partida, acabou sendo vazado na etapa final, quando Jimmy Briand assegurou a igualdade para o Bordeaux, que arrancou este 1 a 1 fora de casa.

Com o resultado, o Monaco seguiu logo acima da zona de rebaixamento, em 17º lugar do Francês, com 27 pontos. Já o Bordeaux é o 13º, com 33. Também neste sábado, o Francês contou com outras duas partidas, que tiveram os seguintes resultados: Dijon 1 x 1 Reims e Amiens 2 x 1 Nîmes.