Em sorteio, LAF define grupos do campeonato amador de Americana

A LAF (Liga Americanense de Futebol) definiu os grupos da Copa Jocle de Futebol Amador nesta terça-feira, no Congresso Técnico da competição. Conforme o LIBERAL já havia noticiado, haverá três chaves de sete equipes cada. A entidade separou os times por meio de sorteio.

No evento, a Liga ainda comunicou que pretende se federar à FPF (Federação Paulista de Futebol), para que o campeão da Copa Jocle ganhe vaga no Amador de Estado. A LAF vai tratar do assunto com a federação em 27 de julho, em reunião. “Isso é uma parceria que nós vamos buscar para beneficiar os clubes aqui da cidade”, disse o presidente da Liga, André Mineiro. Foto: Rodrigo Alonso / O Liberal

O patrocinador da Copa Jocle, João Rosa, também já garantiu que vai manter o apoio para 2019. “Desde quando comecei a empresa, há 25 anos, sempre gostamos de fazer patrocínio, de investir em esporte, no meio ambiente”, declarou.

O torneio de 2018 terá início em 22 de julho, e os jogos serão sempre aos domingos. Os dois primeiros de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados avançarão de fase, enquanto último de cada chave e os dois piores sextos colocados vão cair para a segunda divisão.

“Ao reunir tantos representantes de clube interessados em disputar o campeonato da cidade, a gente já vê que o campeonato começa quente. É um campeonato que começa já com o pessoal querendo que Americana volte a ser uma das cidades do topo dos campeonatos amadores da região”, afirmou André.

Durante o sorteio, representantes das equipes faziam provocações entre si, sempre em tom de brincadeira. O que mais se manifestou foi Moacir Gomes da Silva Junior, o Titi Moreno, dono e técnico do Lazio Americana.

“O grupo meu ficou bom. O meu sonho foi realizado, porque são times de tradição na rua, que a gente conhece aí, e agora nós temos a oportunidade de pegar eles. Nós estamos prontos para o que der e vier. Se vir de pedra, nós vamos de pau”, comentou.

COPA JOCLE DE FUTEBOL AMADOR

GRUPO 1

Lazio Americana

Americana

São Vito

Santa Maria

Pernambuco

Guanabara

Guerreiros do Alvorada

GRUPO 2

Bela Vista

Unidos do Mathiensen

Jardim América

Unidos da Morada

Morada do Sol

São Roque

Atlético Lyrios

GRUPO 3

Americana 2

Descubra

Cantareira

Parná

Parque Novo Mundo

Vila Nova

Parque Gramado