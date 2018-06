Em Sochi, Portugal estreia na Copa do Mundo contra a Espanha

A um dia de estrear na Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo exibe uma felicidade plena. Parece o dono do mundo. Nesta quinta-feira, quando a seleção de Portugal fez o seu último treino antes de enfrentar nesta sexta, às 15 horas (de Brasília), a Espanha, no estádio Fisht, em Sochi, o atacante brincou com os colegas e, nos 15 minutos de atividade liberados para a imprensa, demonstrou um pouco do que sabe fazer de melhor: dar chutes certeiros em direção à meta. Sem nenhum tipo de privilégio ou mesmo deferência por parte dos companheiros, o craque treinou normalmente.

O menos avisado nem desconfiaria se tratar de um dos maiores jogadores da história. Aos 33 anos, Cristiano Ronaldo esbanja confiança – ao voltar nesta quinta-feira para a concentração, o atacante descia do ônibus quando notou a presença de um repórter do jornal espanhol Ás, amigo fraterno. Cristiano driblou a segurança russa e lhe deu um abraço carinhoso. Apesar dos afagos, disparou: “Amanhã (sexta), vamos ganhar”. E abriu um sorrisão. Foto: Wilton Junior / Estadão Conteúdo

Mesmo em tom de brincadeira, o atacante falou sério. Possuidor de cinco Bolas de Ouro – incluindo a última -, Cristiano Ronaldo entra em campo como expoente máximo do time português e em busca da última taça que lhe falta: a de campeão do mundo pela seleção. Dono de 26 títulos na carreira, contando cinco taças da Liga dos Campeões da Europa e quatro do Mundial de Clubes da Fifa, ele é, de longe, a maior estrela de uma seleção mediana.

E, acima de tudo, o craque mantém um fôlego invejável. Com técnica e chute impressionantes, o jogador do Real Madrid costuma ser enaltecido por sua liderança. “É um extraordinário capitão, todos vocês conhecem bem. É uma influência sempre decisiva, quer seja em jogo ou em treino”, afirmou o técnico português Fernando Santos. O comportamento do atacante é de um atleta comum numa seleção modesta.

Impossível, no entanto, ser “mais um” quando se trata de Cristiano Ronaldo. Se, dentro do gramado, a sua habilidade impressiona, fora de jogo o atacante português tornou-se um símbolo sexual. Mesmo com trajes de jogo, ele mantém a sua impecável estampa. Conhecido pelo cuidado com que trata a própria beleza, já figura na lista dos jogadores mais vaidosos do Mundial. A ponto de provocar comentários irônicos – em entrevista ao jornal português Diário de Notícias, o jornalista inglês Roger Bennett, especializado em moda, foi enfático: “Há apenas um Ronaldo, um jogador superiormente talentoso, mas tão obcecado consigo mesmo que parece marcar só para poder tirar a camisa e exibir os seus abdominais ao mundo”.

O foco do craque na Rússia é conquistar a que será a principal taça de sua coleção. A vitória na Eurocopa de 2016 com Portugal fez o craque ter mais esperança do que há quatro anos, quando o time acabou eliminado na primeira fase na Copa no Brasil. “Não somos favoritos, mas nada é impossível”, disse, antes do embarque à Rússia.

O capitão do time tem dado poucas entrevistas. Mesmo que chegue ao Mundial com o status de atual campeã europeia, Portugal não está entre as cotadas para disputar o título. Nada que incomode os portugueses. “É normal que os outros sejam considerados favoritos por tudo o que conquistaram e por toda a sua história. Somos campeões da Europa, mas isso não nos dá o direito de sermos favoritos na Copa. Somos candidatos”, considerou o meia João Moutinho.

Já o debate sobre quem é o melhor jogador do mundo, Messi ou Cristiano Ronaldo, provavelmente nunca terá fim. Os dois costumam jogar perto da perfeição e são decisivos. O que alimenta a discussão são os números alcançados a cada jogo.

O português chega à Rússia com números modestos em Copas: até aqui, marcou só três vezes. Mesmo assim, a partir desta sexta-feira, Cristiano Ronaldo terá a chance de igualar uma marca só alcançada por Pelé e pelos alemães Seeler e Klose: o de marcar pelo menos um gol em quatro Mundiais consecutivos. Afinal, o craque português anotou nos Mundiais da Alemanha (2006), África do Sul (2010) e Brasil (2014).

Colega no Real Madrid e um dos responsáveis em tentar parar o português no jogo em Sochi, o espanhol Sergio Ramos resume o que terá pela frente. “Prefiro tê-lo no meu time, não contra. Cris é um grande atleta e leva constante perigo. Com ele, o alarme tem de ficar permanentemente ligado”.

FICHA TÉCNICA

PORTUGAL x ESPANHA

PORTUGAL – Rui Patricio; Cedric, Pepe, Fonte e Eliseu; Bernardo Silva, William Carvalho, João Moutinho, João Mario; Cristiano Ronaldo e André Silva. Técnico: Fernando Santos.

ESPANHA – De Gea; Nacho, Sergio Ramos, Piqué e Jordi Alba; Busquets e Koke; Isco, Iniesta e David Silva; Diego Costa. Técnico: Fernando Hierro.

ÁRBITRO – Gianluca Rocchi (Fifa/Itália).

HORÁRIO – 15 horas (de Brasília).

LOCAL – Estádio Fisht, em Sochi (Rússia).