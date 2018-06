Em São Petersburgo, Marrocos e Irã fazem ‘duelo de coadjuvantes’ na Arena Zenit

Apesar das atenções voltadas ao clássico ibérico entre Portugal e Espanha, o duelo de abertura dos jogos do Grupo B da Copa do Mundo será entre Marrocos e Irã, nesta quinta-feira, às 12 horas, na Arena Zenit, em São Petersburgo. Coadjuvantes da chave, as equipes sabem que uma vitória pode ser decisiva para uma eventual classificação para o mata-mata.

Os iranianos demonstram otimismo, mas colocam os africanos como favoritos no jogo. “Eles são um dos candidatos a passar de fase, com Espanha e Portugal”, disse o treinador português Carlos Queiroz. “Nós admitimos que o Marrocos é favorito como as outras duas. Eles têm o favoritismo, mas não vamos tolerar que alguém diga que nós não somos capazes de vencê-los. Ninguém vai minar as nossas expectativas”.

Sobre o estilo de jogo do Irã, Carlos Queiroz admitiu que dificilmente conseguirá colocar a sua equipe no ataque, especialmente nos jogos contra Espanha e Portugal. “Como todas as equipes, talvez tenhamos que nos defender em 80% de uma partida contra equipes mais fortes. Nosso objetivo é defender ao máximo, recuperar a bola e sair rápido para o ataque”, informou.

Por isso, a seleção iraniana entrará em campo sem muitas responsabilidades. E aí é que Carlos Queiroz acredita que seu time poderá surpreender. “Tenho dito aos meus jogadores que não importa o que aconteça no final da partida. O que importa é que a gente saia feliz e satisfeito com o que conseguimos aproveitar. Ser honesto, leal e dar o máximo para ganhar”, concluiu.

Do lado marroquino, o discurso é de confiança. “Sei que há muitos times à nossa frente. Mas nós não estamos aqui para tirar fotos em São Petersburgo”, afirmou o técnico francês Hervé Renard. “Nós queremos fazer grandes coisas aqui, mostrar que somos um bom time. Mas nós respeitamos o Irã. Tem uma grande qualidade técnica, tem bons atacantes, rápidos e com bom jogo aéreo. Mas também tem suas fragilidades. Somos uma equipa pequena que tem as suas virtudes e é isso que vamos utilizar”.

A confiança de Hervé Renard tem motivo: a ótima sequência recente de Marrocos. A seleção nacional vive grande fase e sofreu sua última derrota há pouco mais de um ano, em junho de 2017. De lá para cá, foram 14 vitórias em 18 partidas, inclusive diante de equipes como Coreia do Sul, Egito, Nigéria e Sérvia, que também estão na Copa do Mundo.

Um dos destaques desta seleção é o zagueiro Mehdi Benatia, da Juventus. E ele também mostrou confiança em seus colegas. “Nós queremos fazer grandes coisas aqui, mostrar que somos um bom time. Mas nós respeitamos o Irã”, afirmou o jogador.

FICHA TÉCNICA

MARROCOS x IRÃ

MARROCOS – Munir; Dirar, Saiss, Benatia e Mendyl; Boufal, Ahmadi e Belhanda; Amrabat, Ziyech e Boutaieb. Técnico: Hervé Renard.

IRÃ – Beiranvand; Rezaeian, Chesmi, Pouraliganji e Mohammadi; Shojaei e Montazeri; Hajsafi, Azmoun e Taremi; Jahanbakhsh. Técnico: Carlos Queiroz.

ÁRBITRO – Cuneyt Cakr (Fifa/Turquia).

HORÁRIO – 12 horas (de Brasília).

LOCAL – Arena Zenit, em São Petersburgo (Rússia).