Em São Paulo, Vale do Anhangabaú terá telão no jogo de estreia do Brasil na Copa

O Vale do Anhangabaú e a avenida Paulista deverão ser os dois pontos de maior concentração de torcedores em São Paulo neste domingo durante a estreia do Brasil na Copa do Mundo da Rússia contra a Suíça, às 15 horas, em Rostov. A Prefeitura não vai organizador nenhum evento na capital.

Junto com o tradicional telão no Vale do Anhangabaú foram montados bares e um palco, onde ocorrerão shows ao longo de todo o Mundial. Neste domingo a atração principal é o grupo Titãs. A entrada é gratuita. A avenida Paulista estará fechada para o trânsito de veículos, como ocorre em todos os domingos, então a tendência é que o local também se torne um ponto de concentração de torcedores no horário do jogo.

Para quem quiser assistir à estreia do Brasil de uma maneira diferente, a rede Cinesystem vai exibir todos os jogos da seleção brasileira em suas salas de cinema pelo Brasil. Em São Paulo, será no Morumbi Town Shopping.

O hotel Renaissance criou um espaço inspirado em um estádio de futebol para transmitir as principais partidas da Copa. A chamada Arena Renaissance será ao ar livre e terá gramado, arquibancada e telão para os torcedores, além de diversas opções gastronômicas, com comidas e drinques elaborados pelos chefs do hotel.

Ação semelhante fez o Jockey Club de São Paulo, onde fãs de futebol poderão acompanhar os jogos da seleção em um espaço ao ar livre, com sistema de comida e bebidas à vontade. Também serão realizados shows.

O estádio do Morumbi, casa do São Paulo, contará com uma programação especial em seus camarotes. A festa começa duas horas antes do jogo do Brasil, às 13 horas, e terá shows de MC Guimê, Solange Voguel e Só Pra Contrariar. O espaço foi repaginado e a capacidade é para 2.500 pessoas. Ex-jogadores campeões com a seleção devem marcar presença no local.

Na Vila Madalena, os bares terão de deixar televisores e projetores ligados apenas nas áreas internas. O objetivo é que o público fique dentro dos estabelecimentos para evitar a aglomeração de pessoas nas ruas do bairro durante os jogos. Na última Copa do Mundo, em 2014, o bairro foi o principal ponto de encontro de torcedores e a dispersão do público teve momentos de tensão com bombas de efeito moral.