Em Roma, Lazio e Milan empatam sem gols na primeira semifinal da Copa da Itália

Lazio e Milan iniciaram as semifinais da Copa da Itália com um empate sem gols e poucas emoções, nesta terça-feira, no estádio Olímpico, em Roma. O resultado deixa tudo em aberto na série que será decidida na partida de volta, no estádio San Siro, em Milão, no dia 24 de abril. O time rubro-negro é o atual vice-campeão e busca um título nacional que não conquista desde 2011.

Com o empate por 0 a 0, ambos os times precisam vencer no jogo de volta para chegar à decisão sem depender da disputa de pênaltis. Como não há a regra do gol fora de casa na Copa da Itália, a Lazio não tem a vantagem de um empate com gols.

O outro confronto das semifinais da Copa da Itália acontece nesta quarta-feira. Às 17 horas (de Brasília), a Fiorentina, que aplicou uma goleada histórica contra a Roma por 7 a 1 pelas quartas de final, recebe a Atalanta, que eliminou a favorita Juventus – campeã das últimas quatro edições – na fase anterior.

Em campo, a Lazio mostrou mais força no primeiro tempo, mas pouca efetividade no ataque. Teve maior posse de bola e buscou as pontas para conseguir furar a defesa do Milan. A melhor oportunidade de gol saiu com o centroavante Ciro Immobile, aos 35 minutos, que pegou um rebote na entrada da área e dominou para o chute com o pé direito, mas viu a bola sair a poucos centímetros da trave direita do goleiro Gianluigi Donnarumma.

Na segunda etapa, a equipe de Roma continuou fazendo pressão, mas a noite não era de sorte para seus atacantes. Aos 19 minutos, Donnarumma teve de fazer boa defesa em finalização de longe de Milinkovic-Savic. Immobile teve mais uma oportunidade, aos 34, mas acertou a trave direita do Milan em um chute da entrada da área.

Nos últimos minutos, os dois times tiveram uma chance cada para abrir o placar. Aos 41 minutos, o zagueiro Bastos foi para a área na cobrança de escanteio e finalizou de cabeça, mas mandou por cima da meta do Milan. Pouco depois, aos 43, Borini cruzou de bicicleta e o centroavante polonês Piatek tentou de cabeça, mas também mandou a bola por cima do travessão.