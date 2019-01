Palmeiras enfrenta Oeste no palco do título de 2012

O técnico Luiz Felipe Scolari e o Palmeiras retornam às 21h desta quarta-feira a um estádio marcante para a história de ambos. Contra o Oeste, pelo Campeonato Paulista, o clube volta depois de quase sete anos para a Arena Barueri, local que foi palco da campanha do título da equipe na Copa do Brasil de 2012.

Naquela época, com o Allianz Parque em obras, o Palmeiras se tornou um clube itinerante. Passou por Canindé, Pacaembu, Presidente Prudente e teve Barueri como destino escolhido pela diretoria como uma das suas casas, pois a prefeitura da cidade ofereceu o aluguel do estádio por um valor atrativo. Foto: Cesar Greco / Agência Palmeiras / Divulgação

Durante a segunda passagem de Felipão pelo Palmeiras, entre 2010 e 2012, o técnico dirigiu a equipe na Arena Barueri em 18 ocasiões, com dez vitórias, quatro empates e quatro derrotas. O estádio foi o local dos jogos mais marcantes da gestão do treinador gaúcho, ao receber a reta final da Copa do Brasil de 2012.

Em Barueri o Palmeiras passou por Paraná, Atlético-PR e Grêmio e fez a primeira partida da final contra o Coritiba, vencida por 2 a 0, com gols de Valdivia e Thiago Heleno. Apesar da conquista do torneio, o clube já vivia a angústia de estar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Felipão, inclusive, fez o último jogo no estádio em agosto daquele ano, uma derrota por 1 a 0 para o Internacional. O resultado manteve o Palmeiras nas últimas posições da tabela. No mês seguinte, o treinador deixaria o cargo para a chegada de Gilson Kleina. O clube não se salvou da queda à Série B e nem voltou a visitar Barueri.

A equipe volta ao estádio agora em uma posição bem melhor. Com a arena em funcionamento e como campeão brasileiro, o Palmeiras retorna ao estádio apenas no papel de visitante, não mais como inquilino.

O time se prepara para no próximo sábado receber o Corinthians. “O Oeste tem um time que temos de ficar muito atentos. Eu já vi algumas coisas deles e é um time bom”, disse o zagueiro Luan.

OESTE SONHA COM LIDERANÇA – O Oeste está de olho na liderança do Grupo D, depois de uma vitória importante sobre o Guarani no Brinco de Ouro. O jogo pode dar a primeira posição provisória ao time nesta quarta rodada, já que o São Paulo entra em campo só na quinta-feira.

Com cinco pontos, o Oeste está invicto na competição, com dois empates consecutivos nas duas primeiras rodadas – contra Ponte Preta e Bragantino, ambos por 0 a 0. Se vencer o Palmeiras em casa, ele assume a liderança, já que o São Paulo tem seis pontos e enfrenta o Guarani na quinta-feira, no Pacaembu. Fechando o Grupo D, o Ituano aparece com quatro e o Botafogo com um ponto.

Destaque do Oeste na vitória do último final de semana, Elvis ainda tem a esperança de surpreender o Palmeiras. O meia-atacante marcou o primeiro gol da vitória e ainda fez a jogada que terminou em pênalti, convertido por Mazinho.

“É uma sensação maravilhosa. Eu trabalhei bastante na pré-temporada e só tenho a agradecer a todos jogadores e comissão técnica que têm me ajudado muito e fiquei muito feliz por isso. Temos que fazer um jogo perfeito para podermos sair com um resultado positivo e tenho certeza que com a nossa união e nos ajudando um ao outro pra conseguir essa tão sonhada vitória”, comemora Elvis.

O técnico Renan Freitas ainda não pode contar com o lateral direito Tony, que segue se recuperando de lesão, e por isso deve mandar a campo o mesmo time que venceu o Guarani. “É importante para dar entrosamento ao grupo, porém, nós sabemos que a força do adversário é outra e teremos muito trabalho”, prevê o treinador.