Em recuperação, Ceará espera surpreender o líder São Paulo no Morumbi

Para quem considera o Ceará “carta fora do baralho”, é importante ver o discurso do técnico Lisca: “Quem morre na véspera é peru”. A brincadeira do treinador é para avisar que o seu time não vai ser presa fácil para o líder São Paulo mesmo dentro do Morumbi lotado, neste domingo, às 11 horas, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mais do que simples palavras, os números jogam ao lado do alvinegro cearense, que vem em recuperação. São cinco jogos sem perder, com três empates e duas vitórias, que acalentam o sonho de sair da zona de rebaixamento. No momento, o time soma 17 pontos. “Nós continuamos trabalhando muito, dentro das condições e recursos que dispomos. E estamos melhorando”, reforça Lisca.

A principal dor de cabeça dele é o atacante Juninho Quixadá, que ainda não está confirmado. É provável que ele seja vetado, por lesão, abrindo espaço para a entrada de Clayson. Como o lateral-direito Samuel Xavier foi expulso no empate por 1 a 1 com o Vasco no último fim de semana, Lisca também deve apostar na entrada de Fabinho.

Como tinha feito antecipadamente o jogo contra o Santos – empate por 1 a 1 -, pela 20.ª rodada, o Ceará teve uma semana de folga para trabalhar. Lisca focou principalmente os trabalhos sem bola, buscando uma marcação pressão, para evitar dar espaço ao São Paulo. “Eles têm grandes jogadores que precisam ser bem marcados”, reconhece.