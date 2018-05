Em primeiro treino, Loss confirma o Corinthians para encarar o Millonarios

Osmar Loss iniciou seu trabalho como técnico do Corinthians nesta quarta-feira, durante treinamento comandado no CT Joaquim Grava, e definiu o time para encarar o Millonarios, na quinta-feira, pela Copa Libertadores. O novo comandante corintiano vai repetir a formação que vinha sendo adotada por Fábio Carille.

Assim, o Corinthians vai a campo com Walter; Mantuan, Balbuena, Henrique e Sidcley; Gabriel e Maycon; Jadson, Rodriguinho, Romero e Pedrinho. São seis retornos em relação ao time que empatou com o Sport, na última rodada. Voltaram Balbuena, Sidcley, Maycon, Rodriguinho, Jadson e Romero, que foram preservados.

Antes do treinamento, Loss teve uma reunião com os jogadores e a diretoria para explicar as mudanças na comissão técnica. Em seguida, foi para o gramado e deu um trabalho bem parecido com o que era feito por Carille. Enquanto isso, os reservas fizeram um trabalho tático.

A formação suplente foi: Caíque; Léo Principe, Marllon, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Paulo Roberto e Thiaguinho; Marquinhos Gabriel, Mateus Vital e Junior Dutra; Matheus Matias.

Antes do treino, Carille deu entrevista coletiva para explicar os motivos de sua saída da equipe e aproveitou para falar sobre o seu sucessor. O técnico foi oficializado na noite de terça como novo comandante do Al-Wehda, da Arábia Saudita.

“Sou muito grato ao Loss por tudo que ele me ajudou. Chegou em uma situação de auxiliar e agora está em uma nova função em que sei que será capacitado. Ele teve tempo como auxiliar, não o mesmo que eu, mas já dá para entender o que é o Corinthians”, disse o ex-treinador do Corinthians.

Líder do Grupo G da Libertadores, com dez pontos, o Corinthians enfrenta o Millonarios, que aparece em quarto, com cinco, precisando apenas de um empate para assegurar a primeira colocação da chave. Mesmo em caso de derrota, dependendo dos placares, o time de Loss também poderá ficar na primeira colocação.