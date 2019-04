Em primeira decisão na semana, Vasco encara Bangu por vaga na final do Carioca

O Vasco tem no domingo, às 16 horas, a primeira decisão da semana. Campeão da Taça Guanabara e vice da Taça Rio, o time dirigido por Alberto Valentim recebe o Bangu no Maracanã pela semifinal do Campeonato Carioca. Por ter melhor campanha do que o adversário, o clube joga pelo empate para avançar para a decisão.

Valentim promete que o Vasco não vai jogar só pelo regulamento. “Nós entramos sempre em campo para vencer. Não vai ser diferente diante do Bangu, apesar do empate nos favorecer. Precisamos respeitar o adversário, mas pensar em vitória”, assegurou.

Só que a cabeça do clube não está apenas neste jogo contra o Bangu. Na próxima quarta-feira, às 21h30, o Vasco estará em Florianópolis para enfrentar o Avaí no segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil – venceu por 3 a 2 no Rio de Janeiro. Já na sequência, se avançar no Campeonato Carioca, fará o primeiro jogo da primeira decisão no fim de semana seguinte.

Ainda assim, Valentim não deve fazer mistério, devendo escalar o time titular. O atacante Maxi López voltou a treinar com bola, mas será poupado. Tiago Reis, que marcou gol nos últimos três jogos consecutivos (dois deles contra o próprio Bangu), está confirmado na sua vaga. Leandro Castan foi vetado pelos médicos e Ricardo deve ocupar a sua posição.

No Bangu, a sensação é que o elenco não poderia estar mais bem preparado para uma decisão. O clube já enfrentou o Vasco em duas oportunidades este ano, com vitória por 2 a 1 na fase de grupos e derrota por 1 a 0 na semifinal da Taça Rio. Em ambas, a postura do time em campo foi elogiada. O técnico Ado Souza, sem nenhum desfalque, manterá os titulares, sem surpresas na formação inicial.