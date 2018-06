Em Pelotas, Brasil-RS bate o Criciúma e deixa a zona do rebaixamento da Série B

Em briga direta para deixar a zona do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, em sua 12.ª rodada, o Brasil, de Pelotas (RS), recebeu nesta quinta-feira o Criciúma, no estádio Bento Freitas, e venceu por 1 a 0, com gol do zagueiro Leandro Camilo ainda na primeira etapa.

Com o resultado, o time da casa chegou a 13 pontos, deixando a zona da degola e pulando para a 14.ª posição. O Criciúma, com nove, segue na 19.ª e penúltima colocação, acima apenas do lanterna Boa, que tem apenas seis pontos.

O jogo começou movimentado e os dois times tiveram oportunidades de abrir o placar, mas foi o Brasil-RS que aproveitou melhor as chances. Aos 19 minutos, Valdemir cobrou falta para a área e o zagueiro Leandro Camilo desviou de cabeça para o fundo do gol.

O visitante sentiu o golpe e não conseguiu responder no primeiro tempo. O Brasil-RS, por sua vez, chegava com perigo e se aproveitava de falhas defensivas do adversário, mas não conseguiu ampliar o placar antes do intervalo.

Precisando sair mais para o jogo, o Criciúma voltou com uma postura mais ofensiva na segunda etapa, principalmente depois das entradas dos atacantes Nicolas e Lucas Coelho. Aos 32 minutos, Marlon Freitas quase empatou com chute de fora da área, mas a bola explodiu no travessão. Na sequência, o mesmo Marlon Freitas pegou a sobra de bola espalmada pelo goleiro Marcelo Pitol e acertou a trave novamente.

A pressão seguiu até o final do jogo e o Brasil-RS só se salvou graças a Marcelo Pitol, que estava em noite inspirada. O goleiro defendeu mais três finalizações na blitz ofensiva armada pelo Criciúma e garantiu a vitória.

O Brasil-RS volta a campo no próximo dia 29, uma sexta-feira, quando enfrenta o Atlético Goianiense, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, pela 13.ª rodada da Série B. No dia seguinte, é a vez do Criciúma receber o São Bento, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).

FICHA TÉCNICA

BRASIL-RS 1 x 0 CRICIÚMA

BRASIL-RS – Marcelo Pitol; Éder Sciola, Leandro Camilo, Rafael Dumas e Tiago Cametá; Leandro Leite, Valdemir (Willian Machado), Sousa, Mossoró (Toty) e Kaio (Lourency); Luiz Eduardo. Técnico: Gustavo Papa (interino).

CRICIÚMA – Luiz; Ralph, Fábio Ferreira, Nino e Marlon; Marlon Freitas, Jean Mangabeira (Wallacer), Luiz Fernando (Lucas Coelho) e Elvis; Mailson (Nicolas) e João Paulo. Técnico: Mazola Júnior.

GOL – Leandro Camilo, aos 19 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Rafael Dumas, Willian Machado e Luiz Eduardo (Brasil-RS); Marlon Freitas e Luiz Fernando (Criciúma).

ÁRBITRO – Raphael Claus (Fifa/SP).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).