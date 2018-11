Em noite de Benzema, Real supera o Celta e se aproxima dos líderes do Espanhol

Desde que Santiago Solari assumiu o comando do Real Madrid de forma interina no lugar do demitido Julen Lopetegui, o time vive uma outra fase. Neste domingo, o time venceu o Celta por 4 a 2, fora de casa, e se aproximou dos líderes do Campeonato Espanhol.

Com 20 pontos, a equipe agora ocupa a sexta posição da tabela e diminuiu para quatro pontos a vantagem do líder Barcelona, que horas mais cedo para o Betis por 4 a 3 neste domingo. Já o Celta é o 14º colocado, com 14 pontos.

Apesar da posse de bola um pouco menor, o Real Madrid criou mais chances e abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo com Karim Benzema. Em noite inspirada, o atacante francês também participou diretamente da jogada do segundo gol da sua equipe. Sergio Ramos, de pênalti, e Ceballos completaram o placar para o Real. Mallo e Brais Méndez descontaram para o Celta.

Na volta do intervalo, logo aos 4 minutos, Benzema colocou uma bola no travessão. Seis minutos depois, o camisa 9 foi decisivo para novo gol, em que contou com o desvio de Cabral, que marcou contra a própria meta. O Celta não se entregou e, cinco minutos depois, diminuiu com um belo gol de Mallo, deixando o jogo ainda mais aberto.

O gol da tranquilidade do Real Madrid saiu aos 36 minutos. Odriozola foi derrubado na área e o juiz marcou pênalti. Sergio Ramos assumiu a responsabilidade das cobranças de pênalti na equipe desde a saída de Cristiano Ronaldo. O capitão merengue já balançou a rede em cobranças de penalidades em cinco oportunidades nesta temporada 2018/2019. E desta vez, não foi diferente, o defensor cobrou e fez o dele.

Aos 40 do segundo tempo, Cabral recebeu segundo amarelo por falta em Javi Sánchez e acabou expulso da partida. Aos 45 minutos, Ceballos recebeu a bola no meio de campo e mandou uma bomba para o gol. No último minuto do duelo, Mendez ficou com a bola na entrada da área e deixou o jogo em 4 a 2.

Após as datas Fifa, o Real volta a campo pelo Campeonato Espanhol, no dia 24, para encarar o Eibar. Já o Celta enfrenta a Real Sociedad, no dia 26.

Ainda pela rodada do Espanhol, neste domingo, o Sevilla recebeu o Espanyol no estádio Ramon Sanchez-Pizjuan e conseguiu a vitória de virada por 2 a 1. Borja Iglesias abriu o placar para o Espanyol, aos 38 minutos do primeiro tempo. Gabriel Mercador, aos 25, e Wissam Ben Yedder, aos 44 da segunda etapa, fizera os gols do triunfo do Sevilla.

Com o resultado, o Sevilla chegou a 23 pontos e se garantiu na vice-liderança. Com a mesma pontuação, Atlético de Madrid e Alavés ocupam as respectivas terceira e quarta posições. O Espanyol segue com 21 pontos e ocupa a quinta posição.